Rechter VS: Iraanse supertanker moet weer aan de ketting in Gibraltar

De Amerikaanse regering had de rechtbank in Washington gevraagd om deze maatregelen. Of het schip ook daadwerkelijk aan de ketting wordt gelegd is nog onduidelijk. De autoriteiten in Gibraltar hadden vrijdag aan het einde van de dag nog niets vernomen van het nieuwe bevel.

De autoriteiten in het Britse overzeese gebied legden de tanker begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran reageerde woedend en nam later de Britse tanker Stena Impero in beslag.

De uitspraak komt ruim een dag nadat Iran te horen had gekregen dat het schip Gibraltar mocht verlaten. Iran heeft volgens de autoriteiten garanties afgegeven dat het schip zijn lading niet naar Syrië zal brengen. De inbeslagname is daarom donderdag opgeheven.

Vrijdag leek het schip manoeuvres te maken, maar het bleef toch voor anker. Volgens de kapitein van de Grace 1 heeft het schip beschadigingen opgelopen die het onmogelijk maken uit te varen en direct moeten worden gerepareerd. Ook liet de kapitein via zijn advocaat weten dat hij niet langer het commando over het schip wil voeren.