Rechter VS handhaaft pandemiemaatregel die het versneld uitzetten van migranten mogelijk maakt

Migranten uit Colombia bij de Amerikaanse grens. Beeld AFP

Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat in een reactie weten in beroep te gaan tegen de gerechtelijke beslissing, die betrekking heeft op Title 42. Deze maatregel, in 1893 in het leven geroepen om het land te beschermen tegen cholera en gele koorts, kan door de autoriteiten worden ingezet om mensen die illegaal de grens oversteken terug te sturen tijdens een gezondheidscrisis. De voormalige president Donald Trump had in maart 2020 een beroep gedaan op die regeling om de grenzen van het land grotendeels te sluiten.

Mensenrechtenorganisaties hekelen de toepassing van Title 42, omdat migranten niet de kans krijgen om hun asielaanvraag in de VS in te dienen. Trumps opvolger Joe Biden had de maatregel al opgeschort voor jonge vluchtelingen die zonder begeleiding van een volwassene de VS proberen te bereiken. Biden kondigde toen ook aan dat de argumenten die aan het begin van de pandemie golden, niet meer opgaan. Daarom zouden de beperkingen die gelden als gevolg van Title 42 vanaf 23 mei niet meer gelden.

Na die aankondiging stapten 24 staten naar de rechter om dit tegen te houden. De rechter heeft hen nu gelijk gegeven. In afwachting van het beroep van het ministerie van Justitie blijft de maatregel van kracht.

Sinds het begin van de pandemie, toen Title 42 door Trump werd ingezet, zijn ongeveer 1,8 miljoen migranten en asielzoekers versneld de VS uitgezet.