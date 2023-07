Rechter VS haalt grensbeleid Biden onderuit: het zou ‘arbitrair en wispelturig’ zijn

Migranten worden tegengehouden bij de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. Beeld AFP

De uitspraak is een pijnlijke tik op de vingers voor Joe Biden. Zijn beleid verving dat van voorganger Donald Trump, en werd door de president en zijn partijgenoten jarenlang weggezet als ‘inhumaan’. Volgens de Californische rechter Jon Tigar verschilt Bidens nieuwe regel echter nauwelijks van die van Trump.

Sinds 12 mei 2023 wijzen de Verenigde Staten migranten zonder procedure de deur wanneer zij niet van tevoren een afspraak met de immigratiedienst hebben. Dat kunnen zij proberen via een speciale app of bij een Amerikaanse instantie in het buitenland.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

De maatregel werd fel bekritiseerd vanuit de progressieve vleugel van Bidens eigen Democratische Partij, evenals door mensenrechtenorganisaties. Volgens hen druist Bidens beleid in tegen het universele recht op asiel. De ngo American Civil Liberties Union (ACLU) en enkele gelijkgestemde organisaties spanden een rechtszaak aan. Zij kregen dinsdag van de federale rechtbank gelijk.

‘Arbitrair en wispelturig’

Bidens beleid was bedoeld om het historisch hoge migratiecijfer te laten dalen. Vorig jaar slechtten meer dan 2,7 miljoen migranten de ruim 3.100 kilometer lange zuidgrens, een absoluut record. Het nieuwe beleid lijkt een afschrikwekkende werking te hebben gehad. In juni werden langs de grens met Mexico nog geen 100 duizend migranten aangehouden, het laagste cijfer sinds begin 2021.

Rechter Tigar omschreef de grensregel als ‘arbitrair en wispelturig’, en in strijd met de bestaande wetgeving. Daarmee is de maatregel niet gelijk van de baan. Tigar heeft een pauze van twee weken ingelast voor zijn uitspraak van kracht wordt. Tot die tijd heeft de regering kans om in hoger beroep te gaan. Dat zullen zij naar alle verwachting doen.

Eerder maakte rechter Tigar al een einde aan het omstreden Title 42, een maatregel die tijdens de coronapandemie werd ingevoerd door Donald Trump. Vanwege vermeend gevaar voor de volksgezondheid kon elke asielzoeker vanaf dat moment worden uitgewezen zonder enige vorm van proces. Biden bezwoer daar als president een einde aan te maken.

Hoger beroep

Afgelopen mei kwam Title 42 ten einde. Een voorspelde stormloop aan de grens bleef destijds uit, vermoedelijk vanwege de onverwachte rigueur van Bidens vervangende beleid.

‘De uitspraak is een overwinning’, zei woordvoerder Katrina Eiland van de ngo ACLU dinsdag, ‘maar elke dag dat de Biden-regering het gevecht om deze illegale blokkade verlengt, verkeren mensen die vervolging ontvluchten en veiligheid zoeken voor hun families in groot gevaar.’

Wanneer ook het beroep straks is voltooid, zou Bidens grensregel mogelijkerwijs kunnen belanden bij het Hooggerechtshof. Dat hoogste juridische orgaan van de Verenigde Staten heeft uiteindelijk het laatste woord.