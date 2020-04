Rechter: Volkskrant-correspondent hoeft niet te komen getuigen in terrorismezaak

Midden-Oosten-correspondent Ana van Es. Beeld Ana van Es

Fatah (43) en zijn broer Aziz (34) Al H. kwamen als vluchteling naar Nederland, maar worden er nu van verdacht in Syrië een leidinggevende functie te hebben bekleed binnen de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Aziz, die in 2017 door andere Syrische vluchtelingen in debatcentrum De Balie werd herkend als oorlogsmisdadiger, was volgens justitie bovendien in 2012 betrokken bij het executeren van zeventien, mogelijk zelfs negentien personen.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet al geruime tijd onderzoek naar de broers. Dinsdag oordeelde de rechtbank Rotterdam in een voorbereidende zitting over de getuigenverzoeken van de advocaten van de verdachten. Die willen onder meer dat journalist Ans Boersma, de ex-vriendin van Aziz Al H., komt getuigen. Boersma was als correspondent werkzaam in Turkije, maar werd begin 2019 dat land uitgezet als gevolg van deze zaak.

De rechter stemde er mee in dat Boersma wordt gehoord, evenals een aantal familieleden van de verdachten en enkele getuigen uit de Syrische gemeenschap in Nederland. Een verzoek van Fatahs advocaat Bart Nooitgedagt om ook alle bronnen te horen die worden genoemd in afgeluisterde gesprekken van de broers, vond de rechter niet specifiek genoeg.

Nooitgedagt wilde daarnaast Ana van Es, Volkskrant-correspondent in het Midden-Oosten, als getuige oproepen. In april 2019 tekende zij de verhalen op van omwonenden van een toenmalige Nusra-gevangenis in Syrië. Zij stellen in het artikel onder meer te hebben gezien hoe Fatah al H. namens de terroristische beweging arrestanten afvoerde naar een cellencomplex.

De officier van justitie zag niets in het verzoek van de advocaat: ‘Het is mij niet duidelijk welke vragen dan gesteld moeten worden.’ Ook de rechter vindt het horen van de journalist vooralsnog overbodig. Enkele bronnen die in de krant met naam worden genoemd, zullen eerst als getuige worden opgeroepen. Mochten hun verklaringen erg afwijken van hun uitlatingen in het artikel, dan kan later alsnog worden besloten Van Es hierover te bevragen, aldus de rechter.

Het artikel speelt een rol in de strafzaak omdat daarin ooggetuigen in Syrië aan het woord komen. Het OM heeft steeds volgehouden dat het voor justitie niet mogelijk is om zelf ter plekke onderzoek te doen, omdat een rechtshulprelatie met Syrië ontbreekt.