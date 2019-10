Rechter vindt zandhagedis en rugstreeppad geen slachtoffers van Formule 1 Zandvoort

Het gebied rond het racecircuit in Zandvoort is beschermd natuurgebied. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Volgens zes natuurorganisaties leidt het werk in het duinengebied tot definitieve aantasting van het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis, maar de rechter is het daarmee niet eens.

Formeel klaagden de milieuorganisaties de provincie Noord-Holland aan die de circuitdirectie ontheffing had verleend voor het werk. Zowel de provincie als de circuitdirectie en de gemeente Zandvoort wachten nog vele juridische procedures van tegenstanders van de Formule 1. Zo dient komende vrijdag voor dezelfde Haarlemse bestuursrechter een nieuwe procedure waarbij het gaat om de vraag of het werk in strijd is met het veelbesproken stikstofbeleid.

In de eerste, nu door de milieuorganisaties verloren, procedure bij de rechter draaide het louter om de twee beschermde diersoorten. Die zijn onlangs, aan de vooravond van hun winterslaap, gevangen en afgevoerd naar plekken waar ze ongestoord kunnen rusten. Die verplaatsing was nodig, vond de circuitdirectie, omdat er voor de organisatie van de Formule 1 race van mei 2020 onder meer extra tribunes moeten worden gebouwd. Bij dat werk dreigden de rugstreeppad en zandhagedis te worden vertrapt.

De provincie Noord-Holland, belast met het natuurbeleid, verleende daarom ontheffing voor het vangen van de dieren. De milieuorganisaties vinden dat er sprake is van ‘het onherstelbaar beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen’. Natuurwetgeving verbiedt dat, zo betoogden de zes, tenzij er sprake is van ‘een groot openbaar belang’. Daar is in dit geval geen sprake van, vinden de zes: ‘Een enkel commercieel belang is onvoldoende.’

Geen onomkeerbare schade

De Haarlemse bestuursrechter vindt niet dat het werk leidt tot onomkeerbare schade aan het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad. Volgens de rechter wordt maximaal twee hectare duingebied onttrokken aan de habitat van de twee diersoorten. Voor de overige acht hectare waarop nu werk wordt uitgevoerd geldt dat die na de afronding van dat werk weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en de zandhagedis.

Vrijdag draait het voor de Haarlemse bestuursrechter weer om eventuele overtreding van de Wet natuurbescherming. Dan daagt de organisatie Mobilisation for the Environment de provincie voor de rechter, met als inzet dat de werkzaamheden aan het circuitterrein onmiddellijk moeten worden stilgelegd. Dit omdat het werk in strijd zou zijn met de uitspraak van de Raad van State over aantasting van natuur door stikstofdepositie.

Het is precies deze organisatie die langs juridische weg het stikstofvraagstuk op de kaart heeft gezet. Dat heeft ertoe geleid dat nu veel bouwprojecten stil liggen als het werk tot aantasting van natuurwaarden leidt. Het circuit van Zandvoort ligt midden in een beschermd natuurgebied. Ook werk net buiten dat gebied ten behoeve van de Formule 1 ligt gevoelig. Zo dreigt de noodzakelijke verbouwing van station Zandvoort aan Zee om de massale toeschouwersstroom (415 duizend bezoekers in drie dagen) te verwerken, ook vanwege de stikstofproblematiek onder vuur te komen.