Rechter veroordeelt Klaas Otto tot zes jaar cel

De rechtbank in Breda heeft Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom, oprichter van motorclub No Surrender, donderdag veroordeeld tot zes jaar celstraf voor witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging. De autohandelaar werd na het vonnis direct aangehouden door twee agenten en afgevoerd naar de celruimte van de rechtbank.

Klaas Otto staat de pers te woord bij de rechtbank in Breda voorafgaand aan de zitting. Beeld Freek van den Bergh

Want de rechter zette donderdag ook een streep door de schorsing van zijn voorlopige hechtenis eerder dit jaar. ‘Ik ga gelijk in hoger beroep’, zei Otto tegen de rechters, waarna hij werd meegenomen door de agenten.

Otto heeft zich ‘op grote schaal’ schuldig gemaakt aan witwassen via gefingeerde autotransacties en geldleningen. ‘U heeft bijna tien jaar een gewoonte gemaakt van witwassen voor een enorm bedrag van ruim 1,3 miljoen euro’, aldus de rechter. Ook bedreigde en mishandelde hij collega-autohandelaren. Met ‘een tsunami van gescheld en harde woorden’ zette hij hen onder druk om ‘geld te incasseren’, zei de rechtbankvoorzitter.

Bedreigd

Volgens de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat Otto van 2013 tot 2015 een autohandelaar in het Belgische Poppel heeft afgeperst en mishandeld. Hij heeft de man meerdere malen geslagen en geschopt, gedreigd zijn oor af te knippen met een tang en zijn gezin iets ergs aan te doen. Het slachtoffer, Joop M., voelde zich zelfs zo bedreigd dat hij in maart 2015 Otto in de hals heeft geschoten door het wc-raampje van zijn huis. M. is hiervoor door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot acht jaar cel.

Ook een andere autohandelaar, Danny van der G. uit Bergen, werd afgeperst en zwaar mishandeld. Op enig moment werd hij zelfs zo hard tegen het hoofd geslagen met een stok of knuppel dat zijn jukbeen losraakte van de schedel. Toen kickbokser Rico Verhoeven het toegetakelde gezicht van zijn vriend en sparringpartner Van der G. zag, schrok hij zo dat hij hem direct naar het ziekenhuis heeft gebracht. Daar werden botbreuken geconstateerd.

Toegetakeld

‘Bij het sparren kun je wel een blauw oog oplopen’, zei Verhoeven later in een verklaring die werd voorgelezen door de rechter tijdens vonnis. ‘Maar je wordt niet zo toegetakeld.’

De rechtbank sprak Otto op enkele onderdelen vrij. Zo ging de rechter niet mee met de bewering van het Openbaar Ministerie dat de hele autohandel van de verdachte moet worden beschouwd als ‘één grote witwasmachine’. De rechtbank beoordeelde alle dubieuze autotransacties en contante geldleningen afzonderlijk: sommige worden beschouwd als witwassen, andere weer niet.

De verdachte werd ook vrijgesproken voor betrokkenheid bij de brandstichting in de woning van een andere crimineel en het plaatsen van een handgranaat onder de auto van diens schoonvader in maart 2012. Volgens de rechtbank zijn daar geen harde bewijzen voor.

Beroepscrimineel

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak in augustus tien jaar celstraf tegen Otto. Officier van justitie Ingeborg van Dorst omschreef de autohandelaar als ‘een beroepscrimineel’ die van witwassen, afpersing, mishandeling en intimidatie ‘zijn verdienmodel’ heeft gemaakt.

De advocaten van Otto hadden juist om vrijspraak gepleit. Volgens hen wordt hun cliënt zonder harde bewijzen ‘gedemoniseerd’ door het OM.

Aan het begin van de zitting op donderdagmorgen probeerden de advocaten de uitspraak nog uit te stellen. Zij wilden onder meer eerst nog laten onderzoeken of de slechte bedrijfscultuur binnen het OM West-Brabant Zeeland (waardoor de hoofdofficier van justitie binnenkort vertrekt) van invloed is geweest op het strafrechtelijk onderzoek naar Otto. De rechtbank wees dat aanhoudingsverzoek echter af.