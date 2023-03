Rechter verklaart tariefswijziging variabel energiecontract Vattenfall onterecht

Energiebedrijf Vattenfall werd vrijdag door de Amsterdamse rechter op de vingers getikt. Beeld REUTERS

De uitspraak die de rechtbank vorige week vrijdag deed, en die dinsdag gepubliceerd werd, is er mogelijk een met grote gevolgen. Klanten met een variabel energiecontract kunnen normaal gesproken twee keer per jaar een tariefswijziging verwachten, op 1 januari en 1 juli. Maar vanwege de gascrisis en de schommelende energieprijzen hebben veel leveranciers in het afgelopen halfjaar gebruik gemaakt van een uitzonderingsclausule die ze de mogelijkheid geeft ook tussendoor de tarieven van variabele contracten aan te passen.

Vattenfall schrijft in zijn algemene voorwaarden bijvoorbeeld dat het de prijzen kan verhogen in het geval van ‘overheidsbesluiten op de markt voor elektriciteit of gas’, ‘wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s’, en ‘wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product’. Maar de rechtbank noemt dat eenzijdige wijzigingsbeding oneerlijk, en vernietigt het. Volgens de rechter is het te vaag en te breed geformuleerd. Klanten kunnen daarom niet weten wanneer zo’n wijziging aanstaande is, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Offline gehaald

De zaak was aangespannen door een klant van Vattenfall, die op 22 maart vorig jaar onaangenaam verrast werd toen ze een brief kreeg over een tariefsverhoging per 1 april. Op basis van mails van Vattenfall en informatie op de website ging ze ervan uit dat haar tarieven alleen op 1 januari en 1 juli zouden wijzigen. Die informatie weerhield haar ervan om een andere leverancier te zoeken nadat ze op 1 januari een forse verhoging voor de kiezen had gekregen.

Vattenfall stelt dat de vrouw zelf voor een variabel contract heeft gekozen, en dat ze zelf ook van die flexibiliteit heeft geprofiteerd. Tegelijkertijd heeft het bedrijf er belang bij om de tarieven te kunnen aanpassen wanneer nodig. De mededeling op de website was volgens de energieleverancier alleen bedoeld om het verschil tussen vaste en variabele contracten te illustreren, en is inmiddels offline gehaald.

Korte termijn

De rechter ging uiteindelijk mee in de eis van de vrouw en verbiedt de tariefsverhoging van Vattenfall per 1 april 2022. Wat daarin ook meespeelt, is de korte termijn tussen melding en ingang van de wijziging, tien dagen. De rechter acht die termijn te kort. Bovendien had de vrouw – in tegenstelling tot wat Vattenfall aanvoerde – geen mogelijkheid om haar contract op te zeggen en een andere leverancier te zoeken. In verband met de marktomstandigheden boden veel energieleveranciers geen of alleen heel dure contracten aan op dat moment.

Het belang van Vattenfall om de prijzen te verhogen weegt volgens de rechtbank niet op tegen het belang van de klant om op de wijziging te reageren en mogelijk een andere leverancier te zoeken. Bovendien heeft Vattenfall zich schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk, door op de website onterecht te stellen dat het de tarieven maximaal twee keer per jaar zou wijzigen.