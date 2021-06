Nieuws

Rechter: vergunningen biomassacentrale Diemen terecht gegeven

Vergunningen voor de bouw van een omstreden biomassacentrale in Diemen, zijn terecht verleend. Dit oordeelt de rechtbank in Haarlem in een zaak die is aangespannen door onder meer Natuurmonumenten en Coöperatie Mobilisation for the Environment. Volgens de rechtbank overschrijdt de eventuele biomassacentrale niet de wettelijke norm voor de uitstoot van schadelijke stoffen.