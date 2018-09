Rechter verbant oudere diesels uit Frankfurt; kwart inwoners kan stad straks niet meer in

Frankfurt kent de grootste dieseldichtheid van alle Duitse grote steden: 43 procent van de auto’s rijdt er op deze brandstof. De impact van de rechterlijke uitspraak is daardoor groot: een kwart van de autobezitters mag vanaf volgend jaar niet meer de stad in met hun wagen.

De Duitse stad slaagt er net als 35 andere grote steden maar niet in de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben onvoldoende effect gehad. Normen voor stikstofoxiden (NOx) worden al sinds 2010 overschreden, aldus de rechtbank uit Wiesbaden.

De zaak tegen Frankfurt is aangespannen door milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe, die al diverse steden via rechterlijke uitspraken heeft gedwongen diesels te weren. Eerder werden beperkte rijverboden ingesteld in Hamburg; onder meer Stuttgart en Aken volgen binnenkort.

Kostbare schoonmaaksystemen

Het jongste verbod verhoogt de druk op bondskanselier Merkel en de Duitse autobouwers om hun diesels met technische ingrepen schoner te maken. Dit kan door apparatuur in te bouwen die de schadelijke stikstofoxiden effectiever verwijdert dan de technieken die nu worden gebruikt. Het nadien inbouwen van schoonmaaksystemen is kostbaar: schattingen lopen uiteen van 1.500 tot 3.000 euro per auto. De miljarden die dit voor alle voertuigen kost, worden mogelijk verhaald op de industrie, die zo’n ingreep tot nu toe wist tegen te houden.

Katalyticus Michiel Makkee, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, heeft een hard hoofd in het zogenoemde retrofitten van betere schoonmaaksystemen. ‘Alles is mogelijk, maar of het een haalbare zaak is, lijkt me twee bruggen te ver’, zegt hij. Er moet in oudere auto’s een katalysator in de einddemper worden gebouwd, er moeten injectoren worden geplaatst, de software moet herschreven en er moet een flinke tank in de kofferbak komen voor de ureumoplossing die nodig is om NOx effectief uit de uitlaatgassen te kunnen halen.

Roetfilters

‘Zo’n tank zet je niet een-twee-drie in een auto’, stelt Makkee. De ingreep is volgens hem kostbaar en het risico bestaat dat het paard achter de wagen wordt gespannen: als de systemen niet goed werken, zal het brandstofverbruik toenemen en neemt de uitstoot van schadelijk ammoniak toe. Er is zelfs een risico dat de uitstoot van stikstofoxiden toeneemt. Makkee: ‘Het is een beetje hetzelfde als met het achteraf inbouwen van roetfilters, tien jaar geleden. Dat was ook geld over de balk.’

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung ligt de bal nu bij de industrie en politiek. Die hebben volgens een commentaar in de krant jarenlang verzaakt. ‘Het zijn de burgers in de regio die nu de rekening betalen.’