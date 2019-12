Rechter: Trump mag Mexico-muur niet bouwen met defensiegeld

Een deel van de muur tussen de VS en Mexico bij Calexico in Californië. Beeld AFP

De uitspraak is een fikse tegenslag voor Trump, die heeft gezworen om minstens 725 kilometer muur klaar te hebben tegen november 2020, wanneer de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden.

Rechter David Briones in El Paso (Texas) verbood het gebruik van de 3,6 miljard dollar die in september is vrijgemaakt uit het budget voor 127 militaire bouwprojecten. Met het geld zou zo’n 280 kilometer van de muur worden gebouwd.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in juli nog dat Trump wel 2,5 miljard dollar van een Pentagon-budget tegen drugs mocht gebruiken voor de bouw van de muur.

De grensmuur was een van de beloftes van Trump tijdens de vorige verkiezingen. Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf zei tijdens een persconferentie eind november in El Paso dat onder het bewind van Trump al 135 kilometer is gebouwd en dat bijna 250 kilometer van de grensmuur momenteel nog in aanbouw is.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak.