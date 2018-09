Rechter trekt zich terug uit zaak tegen tabaksindustrie

Rechter Jan Wolter Wabeke heeft maandag een verzoek ingediend om zich te mogen terugtrekken (verschonen) uit de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Reden is dat hij tijdens een privédiner neerbuigend zou hebben gezegd dat ‘roken ieders eigen verantwoordelijkheid’ is. Met die uitspraak, stelt advocaat Bénédicte Ficq, is hij niet meer objectief.

De advocaat stuurde de rechter afgelopen week een brief waarin ze schrijft dat haar cliënten geen enkel vertrouwen meer hebben in een onpartijdige behandeling van de zogenoemde Tabakszaak zolang hij daarbij betrokken is.

Ficq vertegenwoordigt veel partijen die aangifte hebben gedaan tegen de tabaksindustrie. De advocaat heeft van ‘een bron’ gehoord dat Wabeke zou hebben gezegd dat 'roken ieders eigen verantwoordelijkheid is'. ‘Ik heb maar één functie en dat is het bewaken van de voortgang van het proces en dat moet zodanig onpartijdig zijn dat we een reële kans hebben om te winnen’, stelt Ficq. ‘Dit is de laatste kans en daarom wil ik geen enkel risico nemen’.

Artikel 12-procedure

Zij begon afgelopen februari een artikel 12-procedure bij het gerechtshof in Den Haag, waarmee ze het Openbaar Ministerie wil dwingen tot vervolging van de tabaksfabrikanten over te gaan, wegens het opzettelijk ziek en verslaafd maken van rokers, soms met de dood tot gevolg. Volgens Ficq voegt de tabaksindustrie bewust verslavende middelen aan sigaretten toe.

De verschoningskamer van het gerechtshof behandelt nog het verzoek van de raadsheer deze maandagmiddag nog. Het gerechtshof maakt de beslissing van de verschoningskamer direct daarna bekend en kan dan ook meer toelichting geven.

Geen vertraging

Mocht het verschoningsverzoek worden toegewezen, dan gaat een nieuwe raadsheer deel uitmaken van de meervoudige bezetting om de zaak te behandelen. De procedure loopt hierdoor naar verwachting geen vertraging op.

De zitting in de Tabakszaak, waarin alle partijen worden gehoord, vindt aanstaande woensdag plaats. Die zitting is, zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, niet openbaar.

