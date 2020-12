Rechter tilt zwaar aan onbedoeld schot marechaussee: 30 uur taakstraf voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

Rubens Grouwels werd vrijdag 26 april, Koningsavond 2019, door een politieagent neergeschoten. Beeld Linelle Deunk

Een 11-koppig arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) reed vorig jaar de auto van de 22-jarige Rubens Grouwels klem in Sittard. Hij werd – per abuis – aangezien voor een terrorismeverdachte. Tijdens de arrestatie ging het pistool van de veroordeelde marechaussee af, waarbij de kogel onder meer een slagaderlijke bloeding veroorzaakte. Volgens de Militaire Kamer kan het niet anders, dan dat de marechaussee – in strijd met de instructies – zijn vinger tegen de trekker heeft gehouden. Hierdoor loste hij ongewild een schot.

De Militaire Kamer, een speciaal onderdeel van de rechtbank in Arnhem, oordeelt dat de marechaussee ‘aanmerkelijk onoplettend’ is geweest. Mede omdat DSI leden speciaal worden getraind om onder druk met vuurwapens om te gaan. Daarom vond de rechter een schuldigverklaring zonder straf (eis van de advocaat) of een voorwaardelijke werkstraf (eis van de Officier van Justitie) niet voldoende.

Grouwels ziet de uitspraak volgens zijn advocaat als een vorm van erkenning voor het leed dat hem is aangedaan. ‘Hij is anderhalf jaar lang genegeerd door politie een Justitie’, zegt Floor Oehlen. ‘De excuses ter zitting kwamen veel te laat en daardoor instrumenteel op Rubens over. Deze uitspraak doet hem goed.’ Sinds het schot kampt Grouwels met chronische pijn, weinig kracht in zijn arm, overmatig zweten en claustrofobie. Hij wordt behandeld voor post traumatisch stress syndroom. Het slachtoffer heeft een schadeclaim ingediend tegen de staat.