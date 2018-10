Rechter: Tesla Nederland moet gratis brandstof blijven verstrekken

Voor altijd gratis benzine, althans, gratis stroom voor je elektrische auto. Met die belofte haalde Tesla in 2014 talloze geïnteresseerden over om een van de dure en - toen nog - tamelijk onbekende elektrische auto’s van het merk aan te schaffen. Bij het Europese hoofdkantoor van Tesla in Amsterdam-Zuidoost mochten kopers tot in lengte van dagen hun auto’s gratis supersnel opladen met een daar te installeren - en inmiddels aanwezige - ‘Supercharger’.

Het verklaart deels waarom er zoveel Tesla’s met blauwe nummerborden in de hoofdstad rondrijden; taxichauffeurs grepen massaal de kans om een gratis voortgedreven elektrische auto aan te schaffen. Ter vergelijking: Tesla-kopers die hun wagen na 2016 aanschaften, betalen 0,24 euro per kWh aan de Supercharger (regulier opladen is goedkoper). Hierdoor werd het zo druk bij het Tesla-hoofdkantoor, dat het bedrijf eerder dit jaar een mail de deur uitdeed.

‘In toenemende mate zien wij een commercieel gebruik van de Supercharger in Amsterdam Zuidoost. Dit leidt in toenemende mate tot wachtrijen voor de Supercharger tijdens piekuren en een onoverzichtelijke, en soms zelfs gevaarlijke (verkeers)situatie, voor klanten, werknemers, leveranciers en andere bezoekers.’ Conclusie: Tesla zal vanaf 2019 het gebruik van de Supercharger in de piekuren (van 7 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds) beperken.

Dat was tegen het zere been van een Amsterdamse chauffeur die rijdt voor Schipholtaxi. Prompt toog die naar de Amsterdamse rechtbank om de Amerikaanse autofabrikant te dwingen zijn woord te houden. De taxichauffeur kocht in 2014 een Tesla Model S voor 86.155 euro met een accu van 85 kWh, volgens Tesla’s optimistische berekeningen goed voor ruim 450 kilometers. Aanschaf van deze auto was een voorwaarde om voor Schipholtaxi te mogen rijden, en de gratis brandstof was mooi meegenomen.

De rechter geeft hem wat dat betreft nu groot gelijk, zo blijkt uit het vonnis dat werd opgepikt door de humoristische economische blog Das Kapital. ‘Eiser heeft terecht gesteld (...) dat hij onbelemmerd en gratis van de supercharging-locaties gebruik zou kunnen maken,’ zegt de rechter. ‘Tesla heeft niet betwist dat het ervan op de hoogte was dat eiser de auto als taxi zou gebruiken.’

Autofabrikant Tesla en zijn roemruchte eigenaar Elon Musk kunnen hele volksstammen tot hun fans rekenen. Maar Tesla ligt ook regelmatig in de clinch met zijn klanten. Model S, het slanke, snelle type waarmee Tesla autoliefhebbers op zijn hand kreeg, kampte al met problematische remmen, accuproblemen, productievertragingen en een enkel dodelijk ongeval terwijl de autopiloot was ingeschakeld. Tesla, op zijn beurt, wijst erop dat de autopiloot een hulpmiddel is; geen vervanging van de chauffeur.