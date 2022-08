Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag

De bewoners van dit studentenhuis in Rotterdam-noord proberen zo min mogelijk gas te gebruiken. Er zijn al studenten weggegaan uit dit huis uit 1930 met enkel glas, vanwege de hoge energierekening. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De student voelt naar eigen zeggen de gevolgen van de verhoogde energieprijzen en heeft ‘weinig te besteden’. Hij vroeg de eenmalige energietoeslag aan voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Nijmegen kende de compensatie van 800 euro aanvankelijk toe. Twee weken later ontving de student bericht dat hij toch geen recht had op het geld.

De woonsituaties van studenten verschillen in het algemeen te veel van elkaar, stelde het college van Nijmegen. Daarmee maakt de gemeente volgens de student een ‘ongerechtvaardigd onderscheid’ tussen studenten en niet-studenten die in dezelfde geldnood zitten. De rechtbank volgt hem daarin.

Nijmegen handelde in lijn met wat minister Carola Schouten voor Armoedebestrijding adviseerde aan gemeenten. Ook volgens haar loopt de woonsituatie van studenten te zeer uiteen om ze, net als mensen met een minimuminkomen, allemaal een compensatie te geven. Zo woont de helft van de studenten nog thuis, waardoor ze überhaupt geen eigen energierekening hebben. Anderen zitten op kamers. De energiekosten zijn dan vaak bij de huurprijs inbegrepen. Studenten die in geldnood komen nu ze meer aan aan gas en stroom kwijt zijn, kunnen volgens Schouten beter via de ‘individuele bijzondere bijstand’ worden geholpen. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

‘Studenten als hele groep uitgesloten’

Maar volgens de rechter gaan gemeenten voorbij aan het doel van de energietoeslag wanneer zij de redenering van de minister volgen. De compensatie moet voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in grote problemen komen door de stijgende energierekening. Wanneer iedere student wordt uitgesloten, is er kans dat mensen buiten de boot vallen. De groep mensen die studeert is dermate divers dat er ook studenten tussen zitten die dezelfde geldzorgen hebben als de mensen die geen student zijn. Alleen die laatste categorie een toeslag geven is een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’, oordeelt de rechter. ‘Studenten worden als hele groep uitgesloten.’

De individuele bijzondere bijstand vindt de rechtbank geen redelijk alternatief voor studenten die in de knel zitten. De toegangscriteria ‘verschillen volstrekt’ van de eisen die aan de energiecompensatie (categoriale bijzondere bijstand) hangen. Een deel van de mensen die wel in aanmerking komt voor de algemene toeslag, maakt volgens de rechtbank geen kans op de individuele bijzondere bijstand.

Ook een zaak in Groningen

‘Dit is ontzettend mooi, al is het gek dat het nodig was’, reageert Joram van Velzen, voorzitter van studentenvakbond LSVb. ‘Het is nu duidelijk dat de uitsluiting van honderdduizenden studenten onrechtmatig was.’ Van Velzen noemt het ‘een bemoediging’ voor financieel kwetsbare studenten, die ook een zaak willen starten tegen hun gemeente. Dat gaat onder meer in Groningen gebeuren, weet hij. De LSVb wil samen met de FNV een collectieve zaak aanspannen. De student die een zaak tegen de gemeente Nijmegen begon ontvangt nu alsnog de 800 euro toeslag.