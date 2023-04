Rechter stelt staat aansprakelijk voor onrechtmatig handelen tegen toeslagenouders in eerste civiele zaak

Gedupeerde ouders op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Milan Jans, advocaat van de ouders, noemt het ‘een baanbrekende uitspraak’. Het is volgens hem de eerste keer dat de staat civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders kunnen aanspraak maken op een eerste compensatie van 30 duizend euro, maar volgens velen is dat te weinig en duurt het traject om meer compensatie te krijgen erg lang. De uitspraak van dinsdag maakt de weg vrij voor meer ouders om via de rechter schadevergoeding af te dwingen.

Het stel uit Nijverdal dat de staat voor de rechter daagde, had de eerste 30 duizend euro reeds ontvangen. Maar net als veel anderen wachten ze nog op meer compensatie. Door middel van vaststellings- en terugvorderingsbesluiten dwong de staat hen tussen 2008 en 2015 om grote bedragen aan kinderopvangtoeslag terug te betalen. Onterecht, zo oordeelt de rechtbank.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens de rechtbank heeft de overheid in haar behandeling van de ouders onvoldoende rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel. Dat houdt in dat een straf in verhouding moet staan tot de overtreding waarvoor die wordt opgelegd. In dit geval had de terugvordering van toeslagen juist grote gevolgen voor de ouders.

Overlap

De overheid voerde aan dat de ouders al aanspraak kunnen maken op compensatie, en dat schadevergoeding via het civiele recht dus niet noodzakelijk is. Maar volgens de rechter zijn dat procedures ‘met een verschillend karakter die elkaar niet uitsluiten’. De twee zaken overlappen vermoedelijk, maar het is volgens de rechter niet uitgesloten dat ouders via het civiele recht schade vergoed kunnen krijgen ‘die via de herstelregelingen niet wordt vergoed’.

De staat en de twee ouders moeten nu met elkaar in gesprek om te bepalen hoe hoog de te betalen schadevergoeding precies is. Morgen dient een vergelijkbare zaak in de rechtbank Rotterdam. Daarna volgen nog rechtszaken in Breda en Assen.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de parlementariërs die het toeslagenschandaal aan het licht bracht, noemt de uitspraak ‘een echte doorbraak met potentieel vergaande gevolgen’. Hij gaat een debat aanvragen over de vraag waar en wanneer de overheid precies onrechtmatig heeft gehandeld richting gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.