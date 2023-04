Rechter steekt stokje voor gaswinning bij Schiermonnikoog

Een booreiland van de Nederlandse Aardolie Maatschappij ten noordoosten van Ameland op de grens van Noordzee en Waddenzee. Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Het gaat om het grootste Nederlandse gasproject in jaren, dat wordt uitgevoerd door gasbedrijf One-Dyas. Dit concern wilde in de buurt van Schiermonnikoog een platform bouwen. Volgens het energieconcern is gaswinning noodzakelijk om de leveringszekerheid van aardgas voor Nederland te vergroten. Dat is nodig nu de toevoer van aardgas vanuit Rusland grotendeels is stilgevallen.

Maar milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB), de Duitse Deutsche Umwelthilfe (DUH) en de Duitse gemeente Borkum spanden een rechtszaak aan, die vandaag gewonnen werd. Volgens MOB leidt de bouw van het platform tot schadelijke uitstoot van stikstof in beschermde Natura-2000-gebieden in de omgeving. Ook zou een nabijgelegen rif schade oplopen.

Over de auteur

Bard van de Weijer is economieredacteur van de Volkskrant en specialist op het gebied van de energietransitie. Hij richt zich op de vraagstukken waar consumenten, bedrijven en overheden voor staan.

In het project zou een half miljard euro worden gestoken. De gaswinning had in 2024 moeten beginnen. Daar heeft de rechtbank nu een streep door gezet. Volgens de rechter is niet onomstotelijk aangetoond dat er geen natuurschade ontstaat.

Paukeslag

DUH spreekt van ‘een paukeslag voor de bescherming van de Noordzee’. Volgens de Duitse organisatie is met de uitspraak ‘onherstelbare vernietiging van het rif’ voorkomen.

Woordvoerder Stijn van Uffelen van MOB zegt dat One-Dyas de uitspraak ‘moet aangrijpen om een constructieve bijdrage leveren’, door bijvoorbeeld in windparken te investeren. ‘Het zou goed zijn als ze daar hun energie in steken in plaats van nog meer fossiele infrastructuur.’

Het energiebedrijf zelf laat in een reactie weten het besluit te betreuren en zich te beraden op vervolgstappen. Volgens het bedrijf zou het veld samen met andere, omliggende gasvelden 4,5 tot 13 miljard kubieke meter aardgas kunnen opleveren. Omdat het veld deels op Duitse bodem ligt, zou dit land ook een deel van de opbrengst krijgen. Het besluit is ook een tegenvaller voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat in juni vorig jaar definitief een vergunning voor het project verleende voor de ontwikkeling van dit gasveld N05-A.

Klimaatdruk

Noordzeegas leidt volgens One-Dyas tot het ‘fors verlagen van de CO 2 -uitstoot ten opzichte van importgas’. Gas afkomstig uit Rusland heeft een grotere impact op het klimaat omdat het over een langere afstand getransporteerd moet worden, wat veel energie kost. Ook zijn er meer lekkages van methaan, een sterk broeikasgas. De import van vloeibaar aardgas LNG uit de Verenigde Staten leidt eveneens tot een hogere klimaatdruk.

Van Uffelen van MOB zegt dat dit soort vergelijkingen mank gaan. ‘Het is duidelijk dat we van het gas af moeten. Elke investering in nieuwe gasinfrastructuur is een foute investering.’