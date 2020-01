Rechter spreekt zich uit over aanwijzing tegen Haga Lyceum

Leerlingen en schoolleiding komen aan bij het gerechtshof in november 2019, waar het hoger beroep van het Cornelius Haga Lyceum dient over de publicatie van het rapport van Inspectie van het Onderwijs. Beeld ANP

Het Haga Lyceum raakte vorig jaar maart in opspraak nadat inlichtingendienst AIVD had gewaarschuwd voor anti-democratisch onderwijs, salafistische invloeden en banden met een terroristische organisatie. Na uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie eiste minister Slob dat het bestuur zou plaatsmaken.

De inspectie concludeerde in een vernietigend rapport dat er sprake is van financieel wanbeheer en problemen met het burgerschapsonderwijs. Ook zou de school onvoldoende afstand nemen van mensen met extreme ideeën.

De school, die altijd heeft volgehouden niets verkeerd te hebben gedaan, spande verschillende rechtszaken aan en wist daarmee al te voorkomen dat minister Slob de geldkraan zou dichtdraaien. Maandag oordeelt de rechtbank in Amsterdam of de aanwijzing van de minister op rechtmatige wijze tot stand is gekomen.

Interessant daarbij is in hoeverre de rechtbank het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) meeweegt. De CTIVD gaf de AIVD onlangs een tik op de vingers, omdat de ambtsberichten waarmee de dienst waarschuwde voor gevaarlijke ontwikkelingen bij het Haga Lyceum deels onzorgvuldig, ongenuanceerd of onrechtmatig waren.

Overigens lijkt het conflict tussen overheid en school ook na maandag niet ten einde. De kans is groot dat de verliezende partij hoger beroep aantekent bij de Raad van State. Het kan nog maanden duren voordat die tot een uitspraak komt.