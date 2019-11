Rechter: Slob mag bekostiging Haga Lyceum niet in een keer intrekken

Kinderen bidden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dit heeft de Raad van State vrijdag in een voorlopige voorziening besloten. De uitspraak is een tegenvaller voor Slob, die de maatregel had genomen om een bestuurswissel bij de omstreden islamitische school te forceren. Tegelijkertijd benadrukt de hoogste bestuursrechter dat dit vonnis slechts een tussenstapje is in de ingewikkelde juridische strijd die het Haga en het ministerie van Onderwijs voeren over het voortbestaan van de school.

Slob eiste deze zomer in een aanwijzing dat directeur-bestuurder Soner Atasoy en de twee andere bestuursleden van de school zouden vertrekken. Toen zij dat niet deden, besloot Slob dat de geldkraan per 1 december in zijn geheel dichtgedraaid zou worden. Maar de interne beleidsregels van het ministerie schrijven voor dat de minister eerst minder draconische stappen moet zetten. Hij kan eerst 15 procent van de bekostiging stopzetten. Als er na drie maanden nog geen gehoor is gegeven aan zijn aanwijzing, kan de bekostiging nogmaals met 15 procent terug. En pas drie maanden later kan gehele stopzetting van de financiering volgen.

Salafistische invloeden

Het Haga Lyceum ligt vanaf begin dit jaar onder vuur, toen de AIVD waarschuwde voor antidemocratisch onderwijs en salafistische invloeden op de school. De bestuurders van de school hebben die aantijgingen altijd ontkent en ook de Onderwijsinspectie vond tijdens een uitgebreid onderzoek geen signalen die daarop wezen. Wel toonde de inspectie zich in een vernietigend rapport kritisch over de financiën, het burgerschapsonderwijs en de contacten van de bestuurders met mensen met extreme gedachten. Voor Slob was dat voldoende voor een aanwijzing.

Het Haga Lyceum verweert zich ondertussen op verschillende fronten. Tegen het rapport, de aanwijzing én de sanctie voert de school afzonderlijke procedures, die allemaal verband met elkaar houden. Zo doet de civiele rechter in Den Haag op 24 december uitspraak in een zaak die het Haga Lyceum aanspande tegen de inspectie. De school hoopt dat de rechter het rapport van tafel veegt en daarmee het fundament onder de aanwijzing vandaan slaat.

Tegelijk met deze spoedzaak had de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) nog een andere zaak lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Die ging over extra geld dat SIO had gevraagd voor meer docenten op het Cornelius Haga Lyceum. Volgens SIO besliste de minister daar niet snel genoeg op. Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vandaag ook uitspraak gedaan. Het beroep van SIO in die zaak is niet-ontvankelijk, omdat de minister nog niet te laat is met zijn beslissing over de aanvullende bekostiging.

De Raad van State besloot in een andere zaak wel in het voordeel van de minister. Het Haga Lyceum had daarin geëist dat de minister per direct een voorschot moet uitbetalen, waarmee de school de leerlingengroei sinds de zomer kan bekostigen. Voor andere startende scholen is de toekenning van zo’n voorschot meestal een formaliteit, maar bij het Haga Lyceum houdt het ministerie de hand op de knip ‘om af te dwingen dat de school alsnog voldoet aan de aanwijzing’, zoals de landsadvocaat tijdens de zitting zei. De rechter vindt dat het Haga Lyceum in deze zaak niet ontvankelijk is, omdat de minister nog niet de redelijke termijn heeft overschreden om over dat voorschot te beslissen.