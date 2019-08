Rechter: school hoeft geen IQ-test te doen om schoolniveau leerling te bepalen

Citotoets op een basisschool. Beeld ANP

De moeder, die van de vader is gescheiden en niet bij de rechtszaak is betrokken, geeft geen toestemming voor de test. ‘De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test’, aldus de rechtbank maandag. Ook heeft de vader niet kunnen bewijzen dat de school beloofd zou hebben de test uit te voeren.

Het meisje gaat na de zomer naar het voortgezet onderwijs. Haar vader was het oneens met het advies voor vmbo-k, de beroepsgerichte variant. Hij weersprak eerder tijdens het kort geding tegen de basisschool het beeld dat hij uit zou zijn op een havo-advies. ‘Hoger of lager: welk advies het wordt, zal me werkelijk een worst wezen’, zei hij. ‘Wat van belang is, is dat mijn dochter de juiste opleiding krijgt.’

Scheiding

De oorzaak van haar wisselende resultaten staat niet vast, maar duidelijk is dat de scheiding van haar ouders in 2016 het meisje hard heeft geraakt. Ze maakte hevige ruzies mee en heeft een loyaliteitsconflict. ‘Ik ben in een zeer problematische scheiding geraakt, we zijn twee kemphanen die het niet altijd eens zijn over de te volgen weg’, aldus de vader tegen de kantonrechter.

Hij zei het ‘spijtig’ te vinden dat er een gerechtelijke procedure nodig was om de IQ-test te regelen. ‘Hoe kan het dat ze de ene keer een 1 haalt en de andere keer een 10? Iedereen zat met de handen in het haar, omdat ze zulke wisselende resultaten laat zien.’