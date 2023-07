Rechter perkt contacten in tussen Amerikaanse regering en bedrijven als Twitter en Facebook

Mei 2020: bij het hoofdkantoor van Facebook in Menlo Park (Californië) is het bekende beeldmerk van het concern (een opgestoken duim) aangepast uit respect voor het werk van alle zorgmedewerkers tijdens de dan nog volop voelbare coronapandemie. Beeld EPA

Federale rechter Terry Doughty kwam met zijn voorlopige voorziening in een rechtszaak die werd aangespannen door de twee Republikeinse justitiebazen van Missouri en Louisiana. Beide bestuurders zijn van mening dat de pogingen van de regering-Biden om desinformatie aan te pakken – over onder andere vaccineren – neerkomt op censuur en beperking van het recht op vrije meningsuiting.

Rechter Doughty, benoemd onder president Trump, oordeelde dat Missouri en Louisiana ‘aanzienlijk bewijs’ hebben aangedragen dat de regering in de afgelopen jaren haar boekje flink te buiten is gegaan.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

De rechter doelt daarbij onder andere op acties van de regering-Biden om met name Twitter en Facebook te bewegen berichten te verwijderen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor de bereidheid van Amerikanen om zich te laten vaccineren tegen corona of om een mondkapje te dragen. Ook wijst hij op acties tegen berichten die twijfels zouden zaaien over een zorgvuldig verloop van verkiezingen.

‘Ministerie van Waarheid’

‘Het bewijs dat tot nu toe is voorgelegd, toont een bijna dystopisch scenario’, aldus rechter Doughty. ‘Tijdens de pandemie, een periode die misschien het best wordt gekenmerkt door wijdverbreide twijfel en onzekerheid, lijkt de regering van de VS een rol op zich te hebben genomen die vergelijkbaar is met die van een Orwelliaans Ministerie van Waarheid.’

Republikeinse politici benadrukten in hun reactie op de rechterlijke uitspraak direct dat de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in het Eerste Amendement van de grondwet, heeft gewonnen. Zij roepen al jaren dat sociale media verhoudingsgewijs meer uitingen verwijderen afkomstig van rechts, met als argument dat het gaat om desinformatie.

‘De regering-Biden creëerde een enorm project gericht op censuur’, twitterde senator Eric Schmitt, die de justitiebaas van Missouri was toen de rechtszaak vorig jaar werd aangespannen. ‘Het moet worden ontmanteld.’

De justitiebaas van Louisiana, Jeff Landry, noemt de uitspraak van rechter Doughty ‘een overwinning voor de vrije meningsuiting van de gewone Amerikaan’. ‘Hoge federale functionarissen menen dat ze kunnen dicteren wat Amerikanen wel en niet mogen zeggen op Facebook, Twitter, YouTube en andere platforms over corona, verkiezingen, kritiek op de regering en nog meer’, zei hij.

King George believed the Declaration of Independence was “misinformation”



God bless America and God bless the First Amendment. 🇺🇸 — Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) 5 juli 2023

‘Nooit onder druk gezet’

In hun aanklacht noemen de twee staten ook maatregelen die Twitter nam in 2022, vlak voor de presidentsverkiezingen, om de verspreiding van negatief nieuws over Bidens zoon Hunter te beperken. De krant New York Post bracht toen een verhaal, op basis van informatie die op een laptop van Hunter werd gevonden, over de omstreden handel en wandel van Bidens zoon.

Twitter bepaalde toen tijdelijk dat gebruikers het verhaal niet konden delen. Hoge Twitter-bazen gaven in februari, tijdens een hoorzitting in het Congres, toe dat dit een fout besluit was geweest. Ze ontkenden echter dat ze hiertoe waren overgegaan op verzoek van de Biden-campagne of de FBI. Twitter en Facebook-eigenaar Meta hebben sinds dinsdag niet gereageerd op de rechterlijke uitspraak.

Het ministerie van Justitie bestudeert het oordeel nog en zal die naar verwachting gaan aanvechten. Het Witte Huis benadrukt dat het sociale mediabedrijven nooit onder druk heeft gezet om bepaalde berichten te verwijderen.

Verantwoordelijkheid

‘Ons standpunt blijft dat sociale mediaplatforms een kritische verantwoordelijkheid hebben om rekening te houden met de effecten die hun platforms hebben op het Amerikaanse volk’, aldus het Witte Huis in een verklaring. ‘Maar zij moeten onafhankelijk keuzes kunnen maken over de informatie die ze publiceren.’

Het door de rechter bepaalde contactverbod geldt voor functionarissen van de ministeries van Volksgezondheid, Justitie en Buitenlandse Zaken. Ook de ministers moeten zich houden aan het verbod. Verder mogen functionarissen van de FBI en de ziektebestrijdingsdienst CDC geen contact zoeken met sociale mediaplatforms, aldus de rechter, ‘met het doel om aan te dringen op het verwijderen, onderdrukken of beperken van informatie die beschermd wordt door de vrijheid van meningsuiting’.

Contact is wel toegestaan als zij sociale mediabedrijven willen wijzen op criminele zaken of op berichten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.