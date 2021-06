Rechter oordeelt vandaag over gratis inhalen ‘lockdownuren’ winkelpersoneel

Wibra-vestiging in De Bilt. Medewerkers van de winkelketen moeten van het bedrijf de uren die ze tijdens de lockdown minder werkten nu inhalen. Beeld ANP

Volgens de grootste vakbond van Nederland eet de kledingdiscounter ‘van twee walletjes’. Wibra kreeg tijdens de gedwongen sluiting van de winkels loonsubsidie van de overheid. Nu wil de keten, net als veel concurrenten, dat het personeel die gemiste uren alsnog gaat draaien.

Zo kreeg een Limburgse verkoopmedewerker tijdens de lockdown te horen dat ze in plaats van 20 uur per week er nog maar 13 kon werken. De gemiste 7 uur moet ze deze zomer inhalen. Voor niks. ‘De belastingbetaler betaalt al de rekening voor de lockdown’, klaagde vakbondsbestuurder Linda Vermeulen hierover in de Volkskrant. ‘En dan wordt die ook nog eens bij de werknemers neergelegd.’

Een deel van de medewerkers zou bovendien tegen problemen aanlopen als zij straks vele uren extra werken. Zij moeten meer kinderopvang zien te regelen, of komen in de knoop met een tweede baan. In andere sectoren kregen werknemers door de zogenoemde NOW-subsidie tijdens de coronacrisis juist gratis vrije tijd in de schoot geworpen.

Niet verboden

Wibra houdt vol dat er niks aan de hand is. Het concern wijst op de CAO. Die staat toe dat de 1.800 werknemers in rustige tijden opgespaarde ‘min-uren’ op drukke momenten inhalen. Dat laatste gebeurt normaal bijvoorbeeld rond de feestdagen in december. ‘We benadrukken dat iedereen gewoon wordt betaald volgens contracturen’, heet het in een verklaring. ‘Onze medewerkers werken de ene maand wat meer uren en de andere maand wat minder uren, voor een vast maandsalaris.’

Deskundigen bevestigen dat wat Wibra doet, niet verboden is. Tegelijkertijd vragen zij zich af of het gebruik van de bewuste CAO-afspraak tijdens de pandemie niet indruist tegen de geest van de regeling. ‘Op deze manier kan een werkgever arbeid opsparen en die later gratis inzetten’, oordeelde hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp eerder.

Politieke steun

De zaak werd begin dit jaar aan het rollen gebracht door publicaties in de Groene Amsterdammer en van EenVandaag. Vakbond FNV wijst er op dat juweliersketen Lucardie onlangs als eerste het personeel heeft laten weten dat ze hun verloren uren niet hoeven in te halen. Zij spreekt van ‘een grote stap die belangrijk is voor vele duizenden winkelmedewerkers in Nederland’.

Of dit ook bij Wibra gaat gebeuren, is de vraag. Aan politieke steun zal het in elk geval niet liggen. Een PvdA-motie, tegen het ‘onwenselijke’ gebruik van minuren door winkelketens, is met steun van alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen.