Rechter New York staat verplichte vaccinaties tegen mazelen toe

Toby, Shlomo, Dov, Rifka (van links naar rechts) doen boodschappen in de 'All Fresh Supermarket' in Monsey, Rockland County, een supermarkt die onlangs is blootgesteld aan de mazelen. De kinderen Toby en Shlomo zijn ingeënt tegen de mazelen. Beeld Chantal Heijnen

De rechter ging daar niet in mee, en oordeelde dat de volksgezondheid zwaarder weegt. Wanneer ouders alsnog weigeren hun kinderen in te enten, kan dat een boete opleveren van zo’n 900 euro.

In Brooklyn geldt in bepaalde wijken de noodtoestand vanwege de uitbraak van de ziekte, de ergste sinds 1991. Ruim driehonderd mensen zijn ziek geworden, vooral leden van de orthodox-joodse gemeenschap. Ook verderop in de staat New York, in Rockland County, is sprake van een grote uitbraak.

Daar zijn al 222 mensen ziek geworden en namen de autoriteiten al eerder maatregelen, zag onze correspondent Michael Persson: ‘Niet-ingeënte minderjarigen mochten dertig dagen niet meer op openbare plekken komen zoals scholen, winkels, speelpleinen, restaurants en synagoges, om te voorkomen dat ze besmet worden. Het mazelenvirus kan, eenmaal uitgeproest, twee uur actief blijven door aan minuscule druppeltjes in de lucht te blijven hangen – gemiddeld besmet elke zieke zo’n twaalf tot achttien anderen. Het verbod is een bestuurskundig paardenmiddel dat de verspreiding moet indammen. Maar het heeft ook ongewenste bijwerkingen.’

Die uitbraken passen in het bredere beeld: de Wereldgezondheidsorganisatie maakte deze week bekend dat het aantal mensen dat wereldwijd besmet is met mazelen in het eerste kwartaal van dit jaar is verviervoudigd ten opzichte van een jaar geleden.

Ook op een kinderdagverblijf in Den Haag werden onlangs vier kinderen ziek. Mazelen zijn zeer besmettelijk en lastig in te dammen, vooral ook omdat de ziekte al besmettelijk is voordat er symptomen herkenbaar zijn.