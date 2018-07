Rechter: moslimschool mag intrekken bij openbare school

De openbare basisschool De Klimroos in de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn moet de islamitische school Al Arqam toelaten in haar gebouw. De voorzieningenrechter heeft dit dinsdag besloten, in een kort geding dat de stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO) had aangespannen tegen de gemeente.

Penningmeester en woordvoerder van de stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht, Farouk el Kodady, bij de Utrechtse basisschool De Klimroos in Leidsche Rijn. Foto Marcel van den Bergh

Het was de laatste poging van de openbare school de komst van de islamitische school tegen te houden. Nu is het definitief: de aannemer begint deze week nog met de bescheiden verbouwing, zodat eind deze maand beide scholen in het gebouw hun leerlingen kunnen verwelkomen.

De openbare school, die kampt met een teruglopend leerlingenaantal, verzette zich hevig tegen het besluit van de gemeente Utrecht begin juli om zeven leegstaande lokalen ter beschikking te stellen aan de nieuwe islamitische school. De gemeente heeft de benodigde lokalen vervolgens gevorderd; een zwaar juridisch middel dat Utrecht voor zover bekend niet eerder heeft hoeven inzetten om schoolhuisvesting te regelen.

Identiteit

Onder een deel van de ouders van de ongeveer 140 leerlingen en het personeel was onrust ontstaan na het bericht dat zij hun gebouw moeten delen met een islamitische school. ‘De vraag is in hoeverre de openbare school dan haar identiteit kan behouden,’ zei bestuurssecretaris Ellen Groten van SPO dinsdag tegen de rechter. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om kledingvoorschriften, of er een Kerstboom op het schoolplein kan staan, en of er sinterklaasversieringen op de ramen kunnen worden geplakt. Dat zijn belangrijke punten voor de ouders.’ Bovendien vreest de school het overstappen van de eigen leerlingen naar Al Arqam: 70 procent van de leerlingen van De Klimroos heeft een islamitische achtergrond.

De islamitische school noemt de zorgen van de openbare school ongegrond. ‘Al Arqam wil zich flexibel opstellen en meedenken hoe het samen leven onder één dak het vloeiendst kan verlopen. Er hebben zich al 100 kinderen aangemeld’, zegt schoolbestuurder Farouk el Kodady, die eerder beklemtoonde dat de nieuwe school niet extremistisch is. ‘Wij willen het gesprek aangaan met De Klimroos, in het belang van de kinderen.’

De stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht kreeg eind vorig jaar van het ministerie van Onderwijs toestemming om een school te stichten in Leidsche Rijn. De gemeente heeft dan de plicht voor een onderkomen te zorgen. Al Arqam wil graag huisvesting in de de buurt Parkwijk met veel bewoners met een moslimachtergrond, waar De Klimroos is gevestigd.

Toen de gemeente in juni nog geen locatie had geregeld voor de school, spande El Arqam een kort geding aan. Kort daarna wees de gemeente het deels leegstaande gebouw van De Klimroos aan.

De Klimroos voelde zich door dit besluit zo vlak voor de vakantie overvallen. De ruimte in het gebouw zou bovendien niet toereikend zijn om er twee scholen te huisvesten – wat door de gemeente wordt betwist.

‘Ik kan me voorstellen dat de Klimroos denkt: wat gebeurt er nu?’, zei de rechter. ‘Maar er is een gemeenschappelijk belang het gebouw zo goed mogelijk te gebruiken voor de kinderen.’