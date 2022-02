Rechter moet bepalen wie opdraait voor de kosten van tegenvallende ademtest

De blaastest zou de teststraten van de GGD danig kunnen ontlasten. Een jaar geleden probeerde toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge onder meer deze coronablaastest LAMP van TNO. Beeld Joris van Gennip

Breathomix en VWS troffen elkaar vrijdag voor de rechter: het bedrijf spande een procedure aan omdat het ministerie niet aan eerder gemaakte betaalafspraken wil voldoen. Hoewel de totale inzet van het geschil 24,7 miljoen euro bedraagt, wil de start-up allereerst drie miljoen euro uitbetaald krijgen, omdat het anders in grote financiële problemen zegt te komen. VWS beweert dat eerdere afspraken niet rechtsgeldig zijn omdat Breathomix met SpiroNose een ‘wanprestatie’ heeft geleverd’.

Hoe anders stonden de zaken er anderhalf jaar geleden voor. Toen werd de SpiroNose nog met immens enthousiasme ontvangen. Een ademtest die nauwkeurig een ziekte kan signaleren: The New York Times noemde het een droom die na jaren eindelijk leek te zijn uitgekomen. Het Eurovisie Songfestival, waar de SpiroNose werd toegepast, leek het bewijs voor het succes te leveren. Volgens een uitgevoerde studie zou de ademtest in 98 procent van de gevallen een coronabesmetting kunnen vaststellen. Kanttekening: er had nog geen peer-review plaatsgevonden en de studie was mede uitgevoerd door onderzoekers van Breathomix zelf.

Dat maakt het verschil, betogen ze bij VWS. Aanvankelijk leaste het ministerie enthousiast 1.800 ademtesten. Maar toen de apparaten in de GGD-teststraten van Amsterdam, Apeldoorn en Venray werden getest, vielen de resultaten – zacht gezegd – tegen. In zeven van de tien gevallen bleek een nadere test noodzakelijk, terwijl het apparaat juist een snel en niet-invasief alternatief voor de PCR-test moest bieden.

Gebruiksaanwijzing

Breathomix zoekt de schuld voor de tegenvallende resultaten elders. Het apparaat heeft een nauwgezette gebruiksaanwijzing. Met name uitlaatgassen, maar ook temperatuurwisselingen en een slechte internetverbinding zouden de teleurstellende resultaten hebben verklaard in de GGD-testlocatie in de RAI in Amsterdam. Ook zouden er fouten zijn gemaakt door GGD-personeel, dat resultaten verkeerd zou hebben geregistreerd en een ‘te lage leercurve’ toonde.

Omgekeerd meent VWS dat Rianne de Vries, wetenschappelijk directeur van Breathomix, data heeft gemanipuleerd. VWS huurde een onafhankelijk onderzoeksbureau (NFIR) in om onderzoek te doen naar de SpiroNose. In het rapport, waarover Het Financieele Dagblad berichtte, staat dat De Vries onderzoeksdata heeft aangepast, ten faveure van de SpiroNose, al ontbreekt bewijs dat ze dat moedwillig deed. De Vries zelf zegt slechts onschuldige fouten te hebben gemaakt.

De directeur van Breathomix zegt dat haar bedrijf kopje onder gaat als VWS niet over de brug komt met betalingen. Daarmee zou haar grote wens — het vroegtijdig signaleren van ziektes als diabetes en hart- en vaatcomplicaties, waar haar vader aan overleed, teniet worden gedaan.

De landsadvocaat toonde zich vrijdag niet overtuigd van de financiële noodsituatie van Breathomix. Uit cijfers die Breathomix aanleverde, blijkt dat de aanbetalingen die VWS deed inmiddels zo goed als volledig zijn uitgegeven aan ‘kosten’. Maar onder die kosten valt ook 5,8 miljoen euro aan dividend die werd uitgekeerd aan aandeelhouders, waaronder buitenlandse partijen met durfkapitaal. Als de geldnood echt zo acuut is, moet Breathomix misschien eerst eens daar aankloppen, zo suggereerde de landsadvocaat.

Filmpje

De advocaat van Breathomix liet geen poging onbenut om te laten zien dat ze bij VWS eerst beduidend anders over het bedrijf dachten. Een filmpje werd getoond van voormalig VWS-minister De Jonge, die zijn dank uitsprak richting alle partijen in het private circuit die zouden hebben bijgedragen aan goede testmogelijkheden. Daarbij noemde hij het Eurovisie Songfestival expliciet. ‘Het systeem werkte fantastisch’, sprak De Jonge.

Zijn opvolger bij VWS, Ernst Kuipers (D66), zal de kwestie met enig ongemak volgen. Hij was op het moment dat Breathomix het ministerie eind november dagvaardde nog actief voor meerdere organisaties die zaken deden met Breathomix. Zo deed het Erasmus MC (Kuipers was er de hoogste bestuurder) verscheidene proeven met de ademtest en investeerde stichting CBusinez (Kuipers was er commissaris) 100 duizend euro in het project. Kamerleden uit de oppositie (onder wie het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt en Volt-partijleider Laurens Dassen) reageerden overigens mild. Zij zagen geen directe gevaren voor belangenverstrengeling.

Over drie weken oordeelt de kantonrechter of VWS met 3 miljoen euro over de brug moet komen. Dan zal voor het eerst in deze kwestie geoordeeld worden wie nu precies dader en slachtoffer is, of misschien wel allebei.