Rechter mag door corona-achterstand werken na pensioen: ‘Hèhè, eindelijk is het zover!’

Chris van Dam, CDA-Kamerlid: ‘De rechtspraak zet goede stappen. Je kunt twijfels hebben bij één rechter, maar er moet wat gebeuren. De OM-strafbeschikking is wat mij betreft niet omstreden, als de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te gaan maar gewaarborgd is. Over de avondopenstelling: de Albert Heijn bij mij in de buurt is ook open. Experimenten met avondopenstelling in de rechtspraak leren wel dat de burger minder snel komt opdagen.’

Willem Korthals Altes, 70-jarige rechter die al jaren ijvert voor doorwerken na pensioen: ‘Dit voelt als een rechtvaardiging van mijn actie. Hè hè, eindelijk is het zover. Ik zal mij zeker aanbieden.’

Maarten Groothuizen, D66-Kamerlid: ‘Het is betreurenswaardig dat het zover is gekomen. Ik ben niet mordicus tegen een OM-strafbeschikking, als er maar wel altijd een advocaat bij betrokken is. Zittingen ’s avonds zullen ook steeds in overleg met de advocatuur moeten. En bij enkelvoudig vonnissen moet je niet alleen naar de beoogde strafmaat kijken, maar ook naar de complexiteit van een zaak.’

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten: ‘Tegen langer doorwerken van rechters hebben wij geen bezwaar, zeker niet als dat betekent dat goede rechters als Korthals Altes terugkeren. Avondzittingen kunnen ook, mits niet als eenzijdige mededeling aangekondigd. Meer moeite hebben wij met de OM-strafbeschikking, waarmee het in de ruim tien jaar van haar wettelijke bestaan te vaak en op te massale wijze is misgegaan. Dat zeg ik als voorzitter van mijn vereniging. Op individueel niveau is er voor een cliënt soms wel een voordeel: er is geen openbare zitting en je kunt geen gevangenisstraf krijgen.’

Gidi Markuszower, PVV-Kamerlid: ‘Goed dat zaken snel worden afgehandeld. Maar het risico bestaat wel dat er te laag wordt gestraft. Wij zullen dat als Kamer moeten monitoren.’

Soeteman: ‘De wetgever heeft gekozen voor drie rechters bij straffen in misdrijfzaken om een zorgvuldige afweging te garanderen. Wij begrijpen wel dat dit middel nu wordt ingezet, maar hebben vrees voor de tijdelijkheid. Bovendien krijgt een prodeo-advocaat voor enkelvoudige zaken 25 procent minder beloning dan voor zaken bij de meervoudige kamer. Daar zal compensatie voor moeten komen.’

Jacco Janssen, strafrechter in Rotterdam, op Radio1: ‘Ik benadruk dat het tijdelijke maatregelen zijn, geboren vanuit de crisis. Wij moeten wat. Zaken op de lange baan schuiven willen wij niet. Daarvoor is de maatschappelijk relevantie van rechtspraak veel te groot.’

Michiel van Nispen, SP-Kamerlid: ‘Niets doen is geen optie. Maar deze achterstanden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het is allemaal begonnen bij de bezuinigingen uit het verleden, waartegen de SP vaak heeft gewaarschuwd. Er zal dus ook nu goed gekeken moeten worden wat dit betekent voor de budgetten, van zowel advocatuur, OM als de rechterlijke macht.’

Theo Hiddema, FvD-Kamerlid en advocaat: ‘Adequate rechtsbediening staat nu voorop. Ik ken het plan alleen uit de krant, maar ik kan de logica er wel van inzien. Als advocaat heb ik me vaak genoeg afgevraagd waarom ik bij een meervoudige kamer belandde, in plaats van bij de politierechter. ‘Night court’ lijkt me ook een uitstekend idee. Dus als volksvertegenwoordiger zie ik op dit moment geen redenen om hiertegen onoverkomelijke bezwaren te formuleren.’