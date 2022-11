Rechter maant minister Van der Wal tot haast met natuurcompensatie voor Tweede Maasvlakte

Containeroverslag op de Tweede Maasvlakte. De compensatiemaatregelen voor de natuurschade door de aanleg van het havengebied zijn tot op heden onvoldoende. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De uitspraak is een nieuwe gerechtelijke nederlaag voor het overheidsbeleid omtrent natuurbescherming. Eerder tikten de Raad van State en lagere rechters de regering al op de vingers over de aanpak van de stikstofproblematiek. Ook daar oordeelden rechters dat de afspraken over compensatie voor aangerichte natuurschade niet hard genoeg waren. Onlangs nog haalde de Raad van State een streep door de bouwvrijstelling, een maatregel die het mogelijk maakte om de stikstofuitstoot door bouwprojecten te compenseren met landelijk beleid.

Bij de uitspraak van dinsdag over de Tweede Maasvlakte gaat het niet om stikstofuitstoot, maar om meer algemene natuurschade. Al bij de eerste plannen voor de aanleg van het havengebied in natuurgebied Voordelta was duidelijk dat dit ten koste zou gaan van het leefgebied van de beschermde diersoorten die daar leven. Het Havenbedrijf Rotterdam kreeg een vergunning voor het bouwproject, maar alleen op voorwaarde dat het de natuurschade zou compenseren.

Garnalenvisserij juist sterk toegenomen

Voor die compensatie richtte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit rustgebieden in voor vogels en stelde het een bodembeschermingsgebied in, waarbinnen bodemverstorende visserij verboden is. Maar in 2020, zeven jaar na de opening van de Tweede Maasvlakte, bleek uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat dat die compensatie nog steeds niet was gerealiseerd. De soort visserij die nu verboden is, vond voorheen al nauwelijks plaats in het natuurgebied. De garnalenvisserij, die niet verboden is, was na voltooiing van de Tweede Maasvlakte juist sterk toegenomen.

Het ministerie betwist niet dat de genomen maatregelen onvoldoende zijn om de natuurschade in Voordelta te compenseren. Het onderzoekt momenteel op welke manier het dat doel alsnog kan bereiken. Om die reden wees minister Van der Wal onlangs een handhavingsverzoek van verschillende milieuorganisaties af. Die stapten daarop naar de rechter om handhaving af te dwingen.

De rechter gaf de milieuorganisaties dinsdag grotendeels gelijk. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag de minister afzien van handhaven, en daar is volgens de rechter geen sprake van. Dat niet duidelijk is welke maatregelen tot voldoende compensatie zouden leiden, is ook geen reden om niets te doen. De rechter stelt bijvoorbeeld voor om alle vormen van bodemverstorende visserij in het natuurgebied te verbieden. Van der Wal krijgt zes weken om een volledig plan op te stellen en dat aan alle betrokkenen voor te leggen, waaronder de visserijsector. Over zestien weken moet er een definitief plan liggen voor de handhaving van de vergunning.