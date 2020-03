Rechter maakt weg vrij voor schadevergoeding slachtoffers chroom-6

Bijeenkomst van (ex)medewerkers van Defensie in Roermond, waarin geïnformeerd wordt over de gevaren en gevolgen van chroom-6. Beeld Marcel van den Bergh

De vier ex-medewerkers van Defensie werkten op de zogenaamde POMS-locaties, werkplaatsen van de Navo waar vooral Amerikaanse tanks werden schoongemaakt en geverfd. Dat gebeurde met de kankerverwekkende stof chroom-6.

Het ministerie heeft eerder al excuses aangeboden en een compensatieregeling opengesteld voor een grote groep slachtoffers. De vier medewerkers vonden de schadevergoeding echter veel te laag en zetten hun rechtszaak tegen de staat, die zij al eerder waren begonnen, voort.

In juni 2018 verscheen een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, waaruit al bleek dat het zorgbeleid van Defensie op de POMS-locaties ontoereikend was. Het hof vindt dat de vier medewerkers ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Ze zijn blootgesteld aan chroom-6 en hebben daardoor allerlei ziektes en aandoeningen opgelopen.

Naast de vier oud-medewerkers had ook een stichting die opkomt voor een grote groep slachtoffers een vordering ingediend. Van die gedupeerden kan echter niet worden vastgesteld dat zij allemaal in dezelfde mate zijn blootgesteld aan chroom-6. Daarom is de stichting niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering, aldus het hof.