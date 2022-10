Rechter: klant van failliet energiebedrijf moet bij overname oud contract behouden

Energieverbruik inzichtelijk met een app op de telefoon. Beeld ANP / Laurens van Putten

Bij het faillissement van Welkom Energie kocht Eneco het volledige klantenbestand over. Die klanten behielden niet hun oude contract, maar moesten het veel hogere variabele tarief van Eneco gaan betalen. Maar in een rechtszaak over een ander energiebedrijf stelt de rechter nu dat die werkwijze niet rechtmatig is. Klanten behouden bij zo’n overgang volgens de rechter de voorwaarden en tarieven uit hun oude contract.

De rechtbank Amsterdam deed die uitspraak al op 10 oktober, maar publiceerde haar pas onlangs. Het betreft een klant van energieleverancier Flexenergie, die in 2018 failliet ging. Een andere leverancier, Innova, kocht het klantenboek van Flexenergie over. Maar de bewuste klant betaalde drie facturen niet en zegde het contract op. Innova stapte naar de rechter om alsnog betaling van de facturen af te dwingen.

Bij een definitief faillissement van een energieleverancier zijn er normaal gesproken twee mogelijkheden. Óf de leverancier die failliet gaat vindt een nieuwe leverancier die het klantenbestand overneemt en daarbij alle lopende contracten honoreert, óf de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijst een of meerdere noodleveranciers aan, die (delen van) het klantenbestand verplicht moeten overnemen. Alleen in dat laatste geval krijgen de klanten een nieuw variabel contract van de nieuwe leverancier, met de op dat moment geldende tarieven.

Innova beweerde in de rechtbank dat het bij de klanten van Flexenergie gebruikmaakte van een ‘tussenvorm’: het nam het klantenbestand met toestemming van ACM over en zou daarom de klanten een nieuw variabel contract mogen geven. Volgens de rechter is niet duidelijk waarom de ACM het recht zou hebben om op die manier in te grijpen in de relatie tussen leverancier en klant. Een overname van alleen het klantenboek, zonder de bijbehorende contracten, kan dus niet. Innova had de lopende contracten tussen Flexenergie en haar klanten moeten honoreren.

Schadevergoeding eisen

‘De uitspraak geeft een mooi inzicht in wat er moet gebeuren als de markt een faillissement van een energieleverancier oplost’, reageert Sjoerd Kalisvaart, die aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar consumentenbescherming bij energiecontracten. ‘Innova ging ervan uit dat het als nieuwe leverancier nieuwe voorwaarden en tarieven kon toepassen, maar dat blijkt niet zo te zijn.’ De uitspraak heeft volgens hem niet alleen gevolgen voor de voormalige klanten van Flexenergie: ‘Als het klantenbestand van Welkom Energie op dezelfde manier is verkocht aan Eneco, ligt voor de hand dat ook Eneco verkeerd heeft gehandeld.’

De Consumentenbond stelt daarom dat de uitspraak op het eerste gezicht gunstig lijkt voor consumenten. Iedereen die eerder een hogere energierekening kreeg doordat zijn energiebedrijf failliet ging, zou immers met dit vonnis in de hand schadevergoeding kunnen eisen. Maar bij toekomstige faillissementen schiet de klant er weinig mee op. Als er geen leverancier is die alle bestaande contracten wil overnemen, is er immers maar een andere optie: de klanten worden verdeeld door de ACM. Daarbij behouden ze de voorwaarden uit hun oude contract alsnog niet.

Ten tijde van het faillissement van Welkom Energie maakten ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich grote zorgen over de klanten van het bedrijf, zo schreef het Parool maandag op basis van e-mails vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid (Woo). Het was voor hen onduidelijk onder welke voorwaarden Eneco het klantenbestand over zou nemen, en ze vreesden dat het een dure grap zou worden voor de klanten. Eneco stelde het ministerie gerust, maar confronteerde de klanten uiteindelijk met een aanzienlijke prijsverhoging.