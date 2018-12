Rechter in Texas oordeelt: Obamacare is ongrondwettelijk

Daarmee is het fundament onder de hele zorghervorming weggevallen, vindt de rechter. De zaak was aangespannen door twintig staten, waaronder Texas, die stellen dat zij gedupeerd zijn door de Affordable Care Act, zoals Obamacare officieel heet. Door de zorghervorming zijn de zorgkosten voor staten toegenomen, zeggen ze.

Zestien andere staten, waaronder Californië, hebben aangekondigd in beroep te gaan. Een woordvoerder van Californië noemde het vonnis ‘een aanval’ op de meer dan 133 miljoen Amerikanen die geen particuliere ziekteverzekering kunnen krijgen.

President Donald Trump, die van Obamacare af wil, toonde zich in zijn nopjes. Op Twitter noemde hij de zorghervorming van zijn voorganger ‘een ongrondwettelijke ramp!’

Trump heeft sinds hij in het Witte Huis zit alles op alles gezet om de zorgwet van zijn voorganger Obama in te trekken, maar het lukte hem niet om de Senaat achter zijn plannen te krijgen. Zijn voorstel om Obamacare af te schaffen, mislukte vorig jaar juli toen de inmiddels overleden Republikeinse senator John McCain tegenstemde.

Wel kon Trump het Congres overhalen de boete op het niet hebben van een ziektekostenverzekering te schrappen bij een drastische hervorming van het belastingstelsel. Daarmee begonnen de Republikeinen Obamacare al uit te hollen. Hoe minder mensen zich verzekeren, hoe hoger de premies worden - waardoor nog meer mensen besluiten geen verzekering te nemen.

Veel onzekerheid

Voorlopig blijft de wet wel van kracht, maar de uitspraak van de Texaanse rechter Reed O’Connor, een conservatief die door president Bush werd benoemd, veroorzaakt wel veel onzekerheid, niet alleen voor de verzekeraars, maar ook voor hun klanten.

‘Deze uitspraak zal een vernietigend effect hebben op de patiënten die wij helpen en op de hele gezondheidszorg van het land’, reageerde Charles Kahn, de voorzitter van de Federatie van Amerikaanse ziekenhuizen, tegenover The Washington Post.

De Democratische fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kondigde aan dat de Democraten zodra zij begin volgend jaar de macht overnemen in het Huis alles op alles zullen zetten om Obamacare overeind te houden. De Democraten willen ook vasthouden aan de afspraak dat verzekeraars mensen met een bestaande aandoening niet mogen weigeren of extra premies mogen berekenen. Dat is juist iets waar de regering-Trump vanaf wil.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Amerikanen tegen het afschaffen van Obamacare zijn. ‘Niemand wil terug naar de tijd dat 20 procent van de bevolking onverzekerd was’, zei Barbara McAneny, de voorzitter van de AMA, de vereniging van Amerikaanse artsen.

Het ziet ernaar uit dat de strijd om Obamacare uiteindelijk terecht zal komen bij het Hooggerechtshof. Dat gaf zes jaar geleden met 5 tegen 4 stemmen het groene licht voor de Affordable Care Act. Destijds gaf de conservatieve opperrechter John Roberts de doorslag.

Het is onduidelijk hoe de verdeling nu zal uitvallen. De afgelopen tijd heeft president Trump twee nieuwe, conservatieve rechters in het Hooggerechtshof kunnen benoemen: Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh. Voor Kavanaugh, die dit najaar na veel tumult de zegen van de Senaat kreeg, zou het de eerste grote zaak worden die hij in het Hof te behandelen krijgt.