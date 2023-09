Rechter in Texas draait verbod op openbare drag-optredens tijdelijk terug

Tx drag queen Brigitte Bandit leest kinderen in Austin voor. Beeld Getty Images via AFP

De Amerikaanse districtsrechter in Houston, David Hittner, zei dat de wet, die vrijdag van kracht zou worden, vermoedelijk in strijd is met het recht op vrije meningsuiting van artiesten. Hittner blokkeerde de wet daarom tijdelijk, in afwachting van de uitkomst van een rechtszaak die eerder deze maand werd aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU).

De Texaanse afdeling van de ACLU schreef in een bericht op berichtendienst X dat dragartiesten en LGBTQ+-gelieerde bedrijven ‘in onze staat thuishoren’ en dat politici in Texas ‘niet het recht hebben om onze vrije meningsuiting te censureren’.

Paige Willey, een woordvoerster van het kantoor van de openbare aanklager in Texas, zei dat de staat ‘alle rechtsmiddelen die ze maar ter beschikking heeft’ zal inzetten ter verdediging van de wet. ‘De inwoners van Texas waren geschokt over de toenemende trend van obscene, seksueel expliciete zogenaamde ‘drag’-optredens die op de markt worden gebracht voor gezinnen met kinderen’, zei Willey.

De Texaanse wet, die in april al werd aangenomen, verbiedt onzedelijke of geseksualiseerde optredens waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘accessoires of protheses die mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken overdrijven’ in het openbaar of in aanwezigheid van minderjarigen. Luitenant-gouverneur Dan Patrick van Texas, een Republikein en fervent voorstander van de wet, zei in april dat de wet zou voorkomen dat kinderen ‘voor het leven getekend’ worden door blootstelling aan seksueel getinte dragshows.

Federale rechters in Tennessee en Florida blokkeerden eerder dit jaar ook al tijdelijk soortgelijke wetten in die staten, waarbij ze zich eveneens beriepen op schendingen van de vrijheid van meningsuiting. Tegen deze besluiten is beroep aangetekend. De staten Montana, Arkansas en North Dakota hebben ook beperkingen ingevoerd op drag-optredens.