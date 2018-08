Rechter in proces tegen oud-campagneleider Trump wordt bedreigd en vreest voor veiligheid juryleden

De rechter in het proces tegen Paul Manafort, oud-campagneleider van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump, wordt bedreigd. Dat zei hij vrijdag in reactie op mediaverzoeken om de namen van juryleden in het proces vrij te geven na de uitspraak. Rechter T.S. Ellis III weigerde hun namen bekend te maken, omdat hij vreest dat ook zij bedreigingen zullen ontvangen. Hijzelf wordt beveiligd door de federale politie.

Manafort (69) staat terecht voor bank- en belastingfraude. Ook zou hij hebben geprobeerd twee getuigen in de zaak te beïnvloeden. Deze strafbare feiten kwamen aan het licht tijdens het Rusland-onderzoek van de FBI en speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoekt of de Trumpcampagne samenspande met de Russen tijdens de presidentsverkiezingen. Mede om die reden is de belangstelling voor de zaak groot. ‘Ik had geen idee dat deze zaak zulke emoties zou losmaken. Het zou niet goed voelen om de namen van de juryleden te onthullen’, aldus rechter Ellis, die zei te vrezen voor hun veiligheid.

16 miljoen dollar

De aanklachten tegen Manafort staan los van zijn werkzaamheden als campagneleider van Trump in 2016. Zijn vermeende vergrijpen vonden grotendeels voor die tijd plaats. Manafort zou 16 miljoen dollar aan inkomsten hebben verborgen voor de belastingdienst, verdiend in zijn tijd als politiek consultant van pro-Russische politici in Oekraïne, onder wie de toenmalige president van het land. Toen zijn fondsen opraakten, zou hij hebben gelogen tegen banken om 20 miljoen dollar aan leningen te verkrijgen.

President Donald Trump noemde de rechtszaak tegen zijn voormalige campagneleider ‘heel triest’ en verdedigde Manafort door hem een ‘heel goed persoon’ te noemen. Wel distantieerde hij zich van de beklaagde door voor de zoveelste keer te benadrukken dat Manafort maar heel kort voor hem werkte (Manafort was vijf maanden werkzaam voor Trumps campagne, waarvan 3 maanden als campagneleider).

Vrijdag gingen de twaalf juryleden in Virginia voor de tweede dag op rij achter gesloten deuren in overleg. Donderdag overlegden zij zeven uur lang, maar kwamen ze niet tot een beslissing. Als Manafort schuldig wordt bevonden aan alle achttien aanklachten, zou hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in kunnen gaan. Manafort ontkent schuld op alle punten.