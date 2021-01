Rechter: horecazaak hoeft maar helft huur te betalen in lockdown

Koffie uit de naburige supermarkt wordt op een gesloten terras op Het Plein in Den Haag opgedronken. Beeld Martijn Beekman

De horeca heeft het zwaar te verduren in de coronacrisis. Zowel tijdens de eerste als de tweede lockdown werd de branche als een van de eerste gesloten. Door verschrompelde inkomsten zijn sommige zaken nauwelijks meer in staat om hun huur te betalen.

Bij de uitbaters van Café Aimée in Den Haag liep de betaalachterstand zo ver op dat de pandeigenaar hen voor het gerecht daagde. De rechter besloot in het voordeel van de café-eigenaren. Zij hoeven tijdens de lockdown nog maar de helft van de huur te betalen en krijgen 25 procent korting voor de huur van de periode waarin ze verplicht om 22 uur moesten sluiten.

Volgens de rechter had het ondernemerskoppel deze situatie niet kunnen voorzien toen ze het huurcontract ondertekenden. De rechter stelt daarom dat ‘de coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst.’ Tijdens de coronacrisis kregen verschillende horecazaken al gelijk bij de rechter, maar dat was tot nu toe altijd in kort geding. Omdat het deze keer een zogeheten bodemprocedure betreft, weegt het oordeel van de rechter juridisch zwaarder.

‘Deze uitspraak versterkt de positie van zowel horecaondernemers als andere winkeliers’, zegt Marie-Louise van Kleef, vastgoedadvocaat bij Blenheim. ‘Zij kunnen zich hierop beroepen. Ondernemers moeten dan wel de financiële noodzaak van een huurkorting kunnen aantonen.’ Zelfs als ondernemers overheidssteun ontvangen, kunnen ze aanspraak maken op huurprijsvermindering. Volgens de advocate is de uitspraak van de rechter een oproep om het financiële leed van de crisis zo eerlijk mogelijk te verdelen.

‘Dit is een belangrijke erkenning voor alle horecaondernemers die tegen huurproblemen aanlopen, en een nieuwe mogelijkheid om gelijk te halen bij hun pandeigenaar’, zegt Dirk Beljaarts, algemeen directeur van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ondanks de gunstige uitslag voor de eigenaren van Café Aimée roept de KHN horecaondernemers op om niet massaal de strijd met hun huisbaas aan te gaan. In plaats daarvan raadt de belangenvereniging hurende horecaondernemers aan om in gesprek te gaan met de verhuurder over een verlaging of kwijtschelding van huur tijdens de coronacrisis.

Voor horecaondernemer Sandra van Vulpen van restaurant Saar in Utrecht voelt het als een hart onder de riem. ‘Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen op dit moment. En uiteindelijk is ook de huurbaas erbij gebaat dat de ondernemer het hoofd boven water kan houden.’ Zelf zal Van Vulpen niet zich niet zo snel beroepen op de nieuwe uitspraak. ‘Wij hebben het geluk dat we al een goede regeling hebben kunnen treffen met de pandeigenaar. Maar ik denk dat er een hoop restaurants zijn die het minder goed getroffen hebben met hun huurbaas en zeker gebruik gaan maken van deze nieuwe uitspraak.’