Rechter gunt failliete ziekenhuizen in Flevoland tijd voor doorstart

Het donderdag failliet verklaarde ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad. Beeld Harry Cock

Donderdag verklaarde de rechtbank de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet. Het betreft het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad en kleinere poliklinieken in Emmeloord, Dronten en op Urk.

Alle ruim 800 medewerkers kregen donderdag ontslag aangezegd door curator Alice van der Schee. Zij verzocht het personeel voorlopig de zorg voor patiënten te blijven voortzetten. Medewerkers hebben een opzegtermijn van één of twee maanden en worden voorlopig betaald door het UWV.

De rechter-commissaris constateert dat een verantwoorde voortzetting van zorg mogelijk is, mede dankzij ‘het zeer betrokken personeel en de hulp van de omliggende ziekenhuizen’. Daarnaast is er financiële steun van de zorgverzekeraars, met name dankzij de toegezegde financiering van het Zilveren Kruis. ‘De curatoren zullen de komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame voortzetting of doorstart.’

Curator Van der Schee meldde donderdag dat meerdere overnamekandidaten zich hebben gemeld om delen van de zorg in Lelystad over te nemen. Zij verwacht niet dat er een volwaardig ziekenhuis overeind blijft. Een gedeeltelijke doorstart is voor MC Slotervaart uitgesloten. Anders dan in Flevoland is er in Amsterdam een overcapaciteit aan ziekenhuisbedden.

Een groot deel van Flevoland is voor spoedeisende hulp en acute verloskunde op het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad aangewezen. De provincie, gemeenten en huisartsen maken zich dan ook grote zorgen. Minister Bruno Bruins (Medische zorg) stelt echter dat de maximale aanrijtijd van 45 minuten voor spoedzorg niet in het geding komt als het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt.

Voor een groot deel van het ontslagen personeel zal het niet moeilijk zijn elders aan de slag te komen. Dit gezien de krappe arbeidsmarkt in de ziekenhuiszorg en de extra patiëntenstromen richting omliggende ziekenhuizen. Een gedeeltelijke doorstart van de ziekenhuiszorg in Lelystad wordt onwaarschijnlijker naarmate meer medewerkers elders aan de slag gaan.

De Antonius Zorggroep uit Sneek, dat nu ook al een eigen polikliniek in Emmeloord heeft, wil de patiënten van de MC Groep in Emmeloord en op Urk overnemen. Ziekenhuis St Jansdal, dat samen met de MC Groep de polikliniek in Dronten runt, zal die zorginstelling voortzetten.

De ziekenhuizen in Sneek en Harderwijk, alsook die in Zwolle en Almere, bereiden zich voor op het opvangen van patiënten uit de omgeving Lelystad en Noordoostpolder. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verloskunde.

Flevoland vreest een toekomst zonder ziekenhuis in de provinciehoofdstad. ‘Het gaat hier om Lelystad, niet om een klein dorp.’