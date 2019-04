Rechter gelast schrappen van passages in boek over moord op Nicole van den Hurk

In september 2011 werd het graf van Nicole van den Hurk geopend voor het coldcase-onderzoek Beeld ANP

Het kort geding was aangespannen door nabestaanden van Van den Hurk. Zij wilden publicatie van het boek De zaak Nicole, geheimen van een cold case voorkomen omdat er onder andere veel privé-informatie in zou staan en het een inmenging in hun leven zou zijn.

In het boek beschrijft journalist Max Steenberghe van het Eindhovens Dagblad hoe een cold caseteam van de politie de dood van Van den Hurk probeerde op te lossen. Zij werd in 1995 om het leven gebracht toen ze op weg was naar de supermarkt in Eindhoven waar ze werkte. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in de bossen bij Lierop, zo’n twaalf kilometer van de plek waar haar fiets was gevonden. De dader werd nooit gevonden.

Pas in 2014 werd de 51-jarige Jos de G. gearresteerd. Hij kwam in beeld door verbeterde dna-technieken. Het dna van De. G was opgeslagen vanwege een andere verkrachting in 2001, waarvoor hij tot tbs was veroordeeld. De G. werd vorig jaar door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot twaalf jaar voor de verkrachting en dood van Van den Hurk.

Nabestaanden van Nicole van den Hurk komen aan bij het gerechtshof voor het hoger beroep tegen Jos de G. Beeld ANP

Niet genoeg

Steenberghe mocht een tijd het cold case-onderzoek volgen. Politie en justitie wilden zo laten zien hoe een politieteam een vastgelopen moordzaak probeert op te lossen. Pas na het hoger beroep kreeg de familie te horen dat het boek zou verschijnen. Het OM heeft de familie inmiddels excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Na overleg, besloten Steenberghe en het Eindhovens Dagblad enkele wijzigingen aan te brengen maar dit was voor de familie niet genoeg. De rechter heeft nu bepaald dat 21 passages verwijderd moeten worden onder andere omdat de privacy van de familie wordt aangetast. Ook zouden ze niet relevant zijn. Een publicatieverbod wees hij echter af omdat dit in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting.

De advocaat van de familie, Richard Korver, zei na de uitspraak dat de rechter met zijn uitspraak een belangrijk signaal heeft afgegeven ‘dat niet alles kan’. Volgens Korver laat het vonnis zien dat nabestaanden met respect moeten worden behandeld.