Rechter: geen inzage in medisch dossier van Drentse verpleegkundige die betrokken zou zijn bij dood patiënten

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar ex-verpleegkundige Theodoor V. werkzaam was. Beeld Harry Cock

V., die onder behandeling was van de ggz, zou tegen zijn hulpverleners hebben gezegd dat hij de patiënten had gedood. De uitspraak is opnieuw een tegenvaller voor justitie in de zaak tegen V.

Voormalig longverpleegkundige V. werd in april aangehouden, nadat hulpverleners van GGZ Drenthe hun beroepsgeheim gedeeltelijk hadden doorbroken door een brief over V. naar het ziekenhuis te sturen.

Om meer inzicht te krijgen in de zaak, die volgens justitie draait om ‘een verdenking van zeer ernstige strafbare feiten’, eiste het Openbaar Ministerie het volledige medisch dossier van V. van GGZ Drenthe. Maar de hulpverleners weigerden dat en noemden dit ‘disproportioneel’. De rechtbank geeft de ggz daarin gelijk. Volgens de rechter is er ‘geen sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die maken dat het verschoningsrecht van GGZ Drenthe verder moet worden doorbroken’.

Verdenking ‘niet sterk genoeg’

Daarmee krijgt het OM voor een tweede keer nul op het rekest: in juni besliste de rechter al dat V. voorlopig op vrije voeten moest worden gesteld, omdat de verdenkingen tegen hem ‘niet sterk genoeg’ waren. Volgens de rechter konden geen ‘concrete gevallen worden aangewezen’ van sterfgevallen waarbij V. betrokken zou zijn geweest.

V.’s advocaat, Tjalling van der Goot, suggereerde eerder al tegen de Volkskrant dat het OM geen sterke zaak zou hebben tegen V. ‘Mijn cliënt is onschuldig’, stelde hij. V. had volgens hem aan justitie verklaard geen enkel strafbaar feit te hebben gepleegd. ‘Deze mensen zijn volgens hem niet door zijn toedoen overleden. Hij heeft niets strafbaars gedaan. Hij heeft gewoon zijn werk gedaan.’

Doorbreken beroepsgeheim

De afgelopen maanden ondervroeg het OM diverse deskundigen, artsen en verpleegkundigen. Voor zover bekend leidde dit niet tot nieuwe aanwijzingen. Omdat V. alle beschuldigingen ontkende, noemde het OM het ggz-dossier bij de rechter ‘van cruciaal belang’ om vast te kunnen stellen wat V. precies tijdens de gesprekken met de ggz had gezegd. In combinatie met de onderzoeksresultaten zou dit kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding, stelde het OM.

Maar volgens de rechter heeft de ggz-instelling voldoende gedaan. Na de aanhouding van V. werden meerdere hulpverleners van de ggz als getuige gehoord bij de politie en legden ze verklaringen af over wat hij tegen hen zou hebben gezegd. Daarmee doorbraken ze opnieuw hun beroepsgeheim. De ggz zei verder bovendien niet over informatie te beschikken ‘die van doorslaggevende betekenis zou zijn’. Bovendien kreeg justitie via een andere weg de beschikking over het verslag van een van de gesprekken die V. voerde met een zorgverlener.

Het gebeurt zelden dat hulpverleners van de ggz hun beroepsgeheim doorbreken. Artsen en verpleegkundigen mogen dit alleen in situaties waarbij er een reëel risico bestaat op ernstige schade voor anderen, en wanneer deze schade met een melding kan worden voorkomen of beperkt.