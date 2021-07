Rechter geeft Wibra gelijk: winkelketen mag personeel corona-uren laten inhalen

Wibra-winkel in De Bilt. Beeld EPA

De rechtszaak was aangespannen door vakbond FNV. Volgens de vakbond maakt Wibra misbruik van de NOW-steun van 2,4 miljoen euro die het bedrijf tijdens de coronacrisis ontving, omdat de gecompenseerde uren nu ‘gratis’ ingehaald zouden gaan worden. FNV ziet bovendien problemen voor medewerkers die hun werk bij de Wibra moeten combineren met een andere baan of de zorg voor hun gezin.

Wibra betaalt zijn personeel een vast loon per maand voor een vast aantal uren. In rustige periodes kan het bedrijf ervoor kiezen personeel minder in te roosteren (zonder loonwijziging), en in drukke periodes, zoals rond Kerst, wat meer. Zo is dat ook in de cao-afspraken bepaald. Op een contract van 20 uur mag het verschil maximaal 7 uur zijn; een werknemer moet minimaal dertien en mag maximaal 27 uur werken.

Wibra wil van die ‘plus- en min-uren’-constructie gebruikmaken voor de uren dat de winkels dicht waren tijdens de coronapandemie. Volgens Wibra is de 2,4 miljoen euro, een looncompensatie van 80 procent, bij lange na niet genoeg om de personeelskosten van 1.800 werknemers te betalen.

Uitzonderlijke situatie

De rechter geeft de winkelketen nu gelijk. Wel moet het extra inroosteren in goed overleg gaan met de werknemer en hoeven werknemers niet onbeperkt beschikbaar te zijn om extra ingezet te worden, aldus de rechter. ‘Het gaat slechts om 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar.’

De Wibra stelde al voor de uitspraak van de rechter dat de FNV aan stemmingmakerij deed. ‘De dagvaarding van FNV doet geen recht aan de in de cao vastgelegde afspraken met betrekking tot min- en plusuren en is gebaseerd op een verkeerde voorstelling van de feiten en valse aannames’, schreef het concern. Na het vonnis haalde de Wibra in een nieuwe persverklaring uit naar de FNV, dat een ‘haatcampagne’ zou voeren en het bedrijf beschadigd zou hebben.

FNV beraadt zich met de uitspraak van rechter in de hand nog op juridische vervolgstappen. Volgens Linda Vermeulen, bestuurder bij FNV winkelstraten, zegt de uitspraak van de rechter vooral iets over de cao voor winkelpersoneel. ‘Het legt bloot dat er iets grondig mis is in de winkelstraat, heel veel medewerkers hebben last van de cao’, zegt Vermeulen.

Volgens de FNV is zijn de Wibra-medewerkers niet de enige die straks gemiste uren moeten inhalen. Ook medewerkers van de Intratuin en Blokker zijn volgens de vakbond minder ingeroosterd, met het idee die uren later in te halen. Vermeulen: ‘Het is schandalig dat het zomaar kan dat wij als belastingbetalers miljarden aan bedrijven geven en de rekening toch bij de mensen met de laagste inkomens terecht komt. Wij blijven strijden tegen dat onrecht.’