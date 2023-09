Rechter geeft Big Bazar geen uitstel voor akkoord met schuldeisers, faillissement komt dichterbij

De buitenkant van een Big Bazar-filiaal in Gouda. Elf partijen hebben inmiddels het faillissement aangevraagd van de koopjesketen. Beeld ANP

Big Bazar had gevraagd om een afkoelingsperiode van twee weken tot vier maanden. Daarin zouden geen faillissementsaanvragen kunnen worden ingediend. De rechtbank in Leeuwarden heeft dat verzoek afgewezen. Dinsdagochtend staat de eerste faillissementszitting bij de rechtbank in Amsterdam op de rol.

Big Bazar heeft het financieel zwaar. De retailer leed van 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro, deels ook vanwege de coronacrisis. Steeds meer partijen klaagden de afgelopen weken dat de onderneming rekeningen niet meer betaalde. Meerdere huurbazen waren al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden. De schuld zou tientallen miljoenen euro’s bedragen.

Schulden stapelen zich op

In augustus eisten eigenaar van winkelpanden van Big Bazar in Assen en Coevorden dat hun panden zouden worden ontruimd, omdat ze geen huurpenningen meer ontvingen. Big Bazar-eigenaar Heerke Kooistra schitterde bij beide zaken door afwezigheid. Hij kondigde in een vlucht vooruit aan twintig winkels te zullen sluiten. Bij andere zaken eiste hij een lagere huur. Maar de schulden stapelden zich in hoog tempo op.

In totaal elf partijen hebben het faillissement aangevraagd van Big Bazar. Kooistra had bij de rechtbank in Leeuwarden een beroep gedaan op de nieuwe Whoa-wet – voluit de Wet Homologatie onderhands akkoord – waarbij de rechtbank een overeenkomst tussen Big Bazar en de schuldeisers kan goedkeuren. Kooistra kreeg echter nul op het rekest, met instemming van de schuldeisers.

Namens Invorderingsbedrijf Amsterdam constateert Joost Konings dat Big Bazar de schuldeisers niets te bieden had. ‘Hij had geen plan, geen werkkapitaal, niets. De schuldeisers werden niet serieus genomen. In feite heeft de rechter de vloer aangeveegd met de argumenten van Kooistra. Uit deze uitspraak blijkt ook dat de Whoa-wet niet is bedoeld om bedrijven overeind te houden die niet levensvatbaar zijn.’