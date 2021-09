Rechter geeft 12-jarige toestemming voor coronavaccin, ondanks tegenstand vader

Beeld Sander Koning / HH

Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, die donderdag is gepubliceerd. De 12-jarige had de rechter gevraagd om toestemming omdat hij zich wilde laten vaccineren tegen corona. Maar zijn ouders konden het hierover niet eens worden.

De jongen die in de eerste klas van de middelbare school zit, woont afwisselend bij zijn vader en moeder. Hij wil zich graag laten vaccineren, omdat hijzelf niet besmet wil worden en ook anderen niet wil besmetten. Daarbij is zijn oma ernstig ziek en wil hij in haar laatste levensfase contact met haar hebben, zonder angst haar mogelijk te besmetten. Zijn moeder staat achter zijn plan om een prikafspraak te maken. Maar zijn vader verzet zich tegen vaccinatie en wil ook niet dat zijn zoon zich laat testen.

Risico's

De vader betoogt dat de zoon zelf weinig risico loopt om ziek te worden van corona, terwijl er volgens hem wel onduidelijke risico’s kleven aan het vaccin, dat zich, zoals hij dat ziet, nog in een ‘testfase’ bevindt. Zo zou zijn zoon er een hartkwaal aan kunnen overhouden, meent de vader.

Omdat de 12-jarige het moeilijk vindt om met zijn vader hierover te praten, vraagt hij de rechter de knoop door te hakken. Wanneer ouders het niet eens kunnen worden, kan de rechter beslissen wat hij in het belang van het kind wenselijk vindt.

De rechter oordeelt dat kinderen wel degelijk ook goed ziek kunnen worden van corona, of er langdurige gevolgen aan kunnen overhouden – ook al is dat risico voor hun kleiner dan voor ouderen. Daarbij is de kans kleiner dat gevaccineerden anderen besmetten dan als ze de prikken niet laten zetten. Voor de zorgen van de vader toont de rechter begrip. Er is inderdaad een klein risico op ernstige bijwerkingen, namelijk een ontsteking van het hartzakje of de hartspier. Maar deze bijwerking leidt in nagenoeg alle gevallen tot volledig herstel. ‘Het zijn in ieder geval allemaal risico’s die de Gezondheidsraad in haar afweging heeft meegenomen voorafgaand aan het geven van het advies om kinderen van 12 tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om voor vaccinatie te kiezen.’

Belang minderjarige

De door de vader ervaren risico’s op de lange termijn, missen dus iedere feitelijke grondslag, concludeert de rechter. In het belang van de minderjarige geeft hij daarom de 12-jarige toestemming om zich te laten vaccineren op korte termijn.

De uitspraak van de rechter is ook in lijn met het advies van de Gezondheidsraad en de wet. Volgens de wet mogen kinderen boven de 16 jaar zelf beslissen of zij een vaccinatie willen of niet. Bij kinderen tussen de 12 en 16 is het streven dat ouders en kinderen gezamenlijk een beslissing nemen, maar als zij van mening verschillen ‘dan kan de adolescent worden gevaccineerd als hij/zij dat weloverwogen wenst’. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat de rechter zich uitspreekt over de vaccinatie van minderjarigen.

De Gezondheidsraad adviseerde 29 juni dat het ‘zinvol en verantwoord’ is om ook 12- tot 18-jarigen te vaccineren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nam dit advies over. Vanaf 2 juli kunnen zij een prikafspraak maken.