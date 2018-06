Rechter: burgemeester had Eritrese conferentie niet mogen verbieden

Toenmalig burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven had een bijeenkomst van de YPFDJ, de jongerenorganisatie van het dictatoriale regime in Eritrea, vorig jaar niet mogen verbieden. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de Eritrese organisatoren.

Voormalig burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven en advocaat Joost Wasser tijdens de behandeling van het kort geding. Foto ANP

Volgens de rechter had Mikkers, thans burgemeester van Den Bosch, meer informatie moeten inwinnen alvorens een noodbevel uit te vaardigen.

Met de uitspraak stelt de rechter impliciet burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in het gelijk en geeft hij burgemeester Waanders van Dokkum een tik op de vingers. Aboutaleb oogstte vorige week veel kritiek omdat hij de anti-islambeweging Pegida toestemming gaf voor het demonstratief roosteren van varkensvlees nabij een moskee in Rotterdam-Zuid. Ook een ‘giftige boodschap’ moet geuit kunnen worden, aldus Aboutaleb.Uiteindelijk blies Pegida zelf dat evenement af.

Waanders ontzegde eind 2017 demonstranten tegen Zwarte Piet de toegang tot haar gemeente tijdens de Sinterklaasintocht. Ze voerde daar veiligheidsredenen voor aan.

Toenmalig burgemeester Mikkers van Veldhoven verbood in april vorig jaar een conferentie van de jongerenorganisatie van de PFDJ, de partij die in Eritrea een schrikbewind uitoefent. Tegenstanders van het Eritrese regime demonstreerden de avond voor het begin van de bijeenkomst, donderdag 13 april, voor de poorten van het conferentieoord Koningshof. Het kwam tot ongeregeldheden, waarbij de politie 128 actievoerders arresteerde. Kort daarna verbood de burgemeester de conferentie, gepland voor 14 tot en met 16 april, met een noodbevel.

De organisatoren spanden een kort geding aan tegen het verbod. Op vrijdagochtend 14 april lieten zij de conferentie gewoon van start gaan. De Bossche rechter oordeelde toen even na 16.00 uur dat er toch een eind moest komen aan de bijeenkomst van ongeveer 600 regimegetrouwe Eritreeërs.

In september oordeelde de bezwarencommissie van de gemeente Veldhoven al dat Mikkers het noodbevel onterecht had gebruikt. Hij had de conferentiegangers, hoe loyaal ook aan een verwerpelijk regime, moeten beschermen tegen de demonstranten. ‘Het recht op vergaderen is een grondrecht.’

Met een bodemprocedure tegen de gemeente Veldhoven wilden de organisatoren van de Stichting Eritrees Platform, de spreekbuis in Nederland van de Eritrese dictatuur, daarna alsnog van de rechter horen dat de conferentie onterecht was verboden. Donderdag zei de rechter dat dit inderdaad het geval was. De organisatoren kunnen nu verder procederen voor een schadevergoeding. De organisatie wil onder meer dat de gemeente de kosten van de huur van het conferentieoord en de catering vergoedt. Het zou gaan om zeker 180 duizend euro.