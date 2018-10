Rechter buigt zich over Stint-verbod en handelen minister Van Nieuwenhuizen tijdens kort geding

Vanmiddag dient in Utrecht een kort geding tegen minister Van Nieuwenhuizen vanwege haar besluit om de Stint niet meer toe te laten op de openbare weg. Volgens de minister zijn er, na het dodelijke ongeluk in Oss, te veel zorgen over de veiligheid van het voertuig. Door de schorsing staan 3.500 Stints in Nederland stil.

Stint op de Waaldijk bij Boven-Leeuwen. Beeld Marcel van den Bergh

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje in Almere hoopt daar met het kort geding verandering in te brengen. Volgens jurist Werner van Bentem, die namens het kinderdagverblijf spreekt, heeft de minister haar omstreden besluit veel te snel genomen en zonder het belang van de gebruikers mee te wegen. Daardoor zou Het Kinderstraatje in de problemen zijn gekomen.

De Stint, een elektrische bolderkar waarin maximaal tien kinderen passen, werd vooral gebruikt door kinderdagverblijven om kinderen te vervoeren. Edwin Renzen, eigenaar van het bedrijf Stint Urban Mobility, bedacht het voertuig in 2011. Het karretje bleek een uitkomst voor veel kinderdagverblijven die dure taxibusjes moesten inhuren om kinderen tussen locaties te vervoeren of als ze eens een uitje wilden maken.

Multifunctioneel

Nadat de Stint in 2012 de weg op mocht van de RDW werden de eerste exemplaren (7.500 euro exclusief btw) al snel besteld door kinderdagverblijven. De laatste tijd werden ze ook steeds vaker ingezet voor bijvoorbeeld het bezorgen van post of het wieden van onkruid.

Na het ongeluk in Oss op 20 september, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, onderzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aantal Stints. De eerste voorlopige resultaten zouden aanleiding geven tot ‘twijfels over de technische constructie van de Stint’. Uit testen blijkt volgens de ILT dat ‘een enkele verstoring in een stroompad kan leiden tot het versnellen van het voertuig tot de hoogst ingestelde snelheid’. Ook zou Renzen aanpassingen aan het voertuig hebben gedaan zonder deze aan het ministerie te melden.

Jurist Van Bentem zal vanmiddag namens het kinderdagverblijf de vraag opwerpen of de minister zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. ‘Informatie die tegen een verbod aangedragen kan worden, is mogelijk bewust buiten beschouwing gelaten’, zei hij eerder. Waar hij precies op doelde wilde hij toen nog niet zeggen. ‘Dat zal op de zitting duidelijk worden.’