Rechter: boek over Cruijff moet inlegvel met rectificatie krijgen

‘Johan Cruijff. De biografie’, door Auke Kok. Beeld Uitgeverij Hollands Diep

Het gaat om de zin waarin Kok schrijft dat Cruijff elk jaar 1 miljoen euro kreeg van de Johan Cruyff Foundation voor het gebruik van zijn naam en beeld. Die bewering is volgens de Foundation onwaar en de kortgedingrechter in Amsterdam ging daar vrijdag in mee.