Rechter blokkeert krimp Schiphol, wordt de luchthaven ooit nog een maatje kleiner?

Onderhoudswerkzaamheden aan de Zwanenburgbaan. Beeld ANP

Waarom moest Schiphol ook al weer krimpen?

Decennialang werd Schiphol op de wenken bediend. De luchthaven was, samen met de Rotterdamse haven, een mainport die Nederland verbond met de wereld. En dus kreeg de luchtvaart ruim baan. Schiphol groeide uit tot de op twee na grootste luchthaven van Europa. Dat omwonenden ondertussen steeds meer last van herrie hadden, was minder belangrijk.

Tot politici in Den Haag toch in hun maag zaten met die geluidshinder. Het bewoog het kabinet afgelopen jaar tot een forse politieke trendbreuk: Schiphol moest krimpen. De luchthaven mocht geen 500 duizend vliegbewegingen meer uitvoeren, maar moest eind 2023 terug naar 460 duizend. Een jaar later moest Schiphol terug naar 440 duizend vluchten.

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en het spoor. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Een klap voor de luchtvaartmaatschappijen, minder vliegen betekent immers minder inkomsten. Omdat lobbypogingen niet mochten baten, brachten KLM en andere luchtvaartmaatschappijen zwaar geschut in stelling. Een leger advocaten probeerde tijdens een kort geding de krimp naar 460 duizend van tafel te krijgen. Met succes, bleek woensdag.

Wat heeft de rechter besloten?

Schiphol mag dit jaar niet krimpen. Dat komt omdat het ‘niet de juiste procedure’ heeft doorlopen, oordeelt de rechter. Het kabinet koos qua methode voor een ‘experimenteerregel’, waardoor het de luchthaven eigenhandig wilde doen krimpen. Maar daar maakt de rechtbank korte metten mee. ‘Volgens Europese regels kan de staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces.’

Daarmee doelt de rechter op een zogenoemde Balanced Approach-procedure; vastomlijnde Europese afspraken over het beperken van vliegverkeer. Die vereisen dat alle belanghebbenden zijn gehoord, en alle opties zijn afgewogen. ‘Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken.’

Emeritus hoogleraar lucht- en ruimterecht Pablo Mendes De Leon (Universiteit Leiden) noemt de uitspraak een ‘pittig arrest’. ‘Het ministerie probeerde achterdeurtjes en geitenpaadjes te gebruiken om de krimp te bewerkstelligen. De rechter zegt duidelijk: er zijn internationale regels, en daar moet ook de staat zich aan houden.’

Hoe moet het nu verder met de krimp?

Wat het kabinet gaat doen is nog onduidelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zegt de uitspraak te bestuderen en zich te ‘beraden op mogelijke vervolgstappen’. Aannemelijk is dat het kabinet zijn verlies slikt en niet in beroep gaat tegen de uitspraak. In dat geval zal het de focus leggen op het tweede plan: om Schiphol per november 2024 te doen krimpen naar 440 duizend vluchten. Daarvoor heeft het al wel een Balanced Approach-procedure gestart.

De eerste fase daarvan, de consultatieronde, is begonnen. Omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden hebben tot 15 juni de tijd om te reageren op het krimpplan. Ze mogen ook zelf oplossingen aandragen om geluidshinder te beperken. Vliegmaatschappijen zijn al druk plannen aan het smeden: andere landingsbanen gebruiken, op andere tijdstippen vliegen, huizen beter isoleren, stillere vliegtuigen gebruiken.

Het kabinet is verplicht om al die alternatieven te overwegen, maar mag uiteindelijk zelf een besluit nemen. Dat wordt eind dit jaar verwacht. De Europese Commissie hoeft vervolgens geen toestemming te geven voor krimp. Wel toetst Brussel of alle stappen in de procedure correct zijn doorlopen.

En hoe zit het dan met die nachtvluchten die Schiphol wil verbieden?

Inwoners keken niet alleen uit naar de krimp van Schiphol, maar hebben sinds deze week nog iets om zich op te verheugen. Schiphol kondigde acht nieuwe plannen aan om het vliegverkeer in te perken. De belangrijkste: de luchthaven wil dat er tussen 00.00 en 05.00 uur niet meer wordt gevlogen. Daardoor zou het aantal nachtvluchten in 2025 met zo'n 10 duizend omlaag gaan, van 32- naar 22 duizend.

Net als eerder bij het kabinet, beweert Schiphol dat het dit besluit eigenhandig kan nemen. Daar plaatsten deskundigen dinsdag al direct grote vraagtekens bij. Volgens de slotcoördinator, het zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de verdeling van de start- en landingsrechten, kan Schiphol dat niet op eigen houtje beslsisen. Ook het ministerie van I&W schreef onlangs dat het beperken van nachtvluchten ‘het doorlopen van een Balanced Approach procedure’ vereist.

De uitspraak van de rechter woensdag maakt eveneens aannemelijk dat de eerdergenoemde gebalanceerde, zorgvuldige – en dus langdurige – procedure nodig is. Schiphol houdt echter voet bij stuk. ‘Wij geloven niet dat we daar de Balanced Approach-procedure voor nodig hebben’, zegt een woordvoerder, ‘al zien we wel dat er juridische discussie over is.’

Maar volgens emeritus hoogleraar Mendes de Leon is zo'n houding oneerlijk voor omwonden. ‘Zowel Schiphol als het kabinet houden bewoners allerlei beloften voor. Ze zeggen: wij gaan Schiphol doen krimpen en nachtvluchten schrappen. Maar dat is niet eerlijk, want zo makkelijk gaat dat niet. Die Europese procedures kosten tijd en de uitkomsten zijn slecht te voorspellen. Zo stel je omwonenden uiteindelijk teleur.’