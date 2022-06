Rechter bij aanvang proces tegen Willem Engel: ‘Leuk u eens te ontmoeten’

Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, voor aanvang van de zitting in de Rotterdamse rechtbank. Beeld ANP

‘Ik vind het leuk u eens te ontmoeten.’ Het zijn ongebruikelijke woorden van de voorzitter van de rechtbank in Rotterdam, aan het begin van een bijzondere strafzaak, maandagochtend. ‘Maar misschien is dit niet helemaal de juiste setting’, voegt rechtbankvoorzitter Jacco Janssen eraan toe.

De verdachte tegen wie hij spreekt, Viruswaarheid-oprichter Willem Engel, lijkt aangenaam verrast door de hartelijke begroeting. ‘Ik hoop dat het een leuk debat wordt’, zegt hij tegen de rechter. Die reageert verbaasd: ‘Een debat?’

Het is een voorbode van wat vaker zal gebeuren: de verdachte en de rechter begrijpen elkaar niet zo goed. Dat komt doordat Engel, die geen jurist is, zichzelf verdedigt.

Raadsman Michael Ruperti kondigt in de extra beveiligde rechtszaal aan dat hij vooral zal toekijken, maar houdt wel een inleidend betoog. ‘Mijn cliënt zoek bewust de grens in het publieke debat op’, zegt hij. ‘In die context heeft hij zich niet strafbaar gedragen.’ Volgens de advocaat is het onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie de corona-activist vervolgt voor zes gevallen van opruiing.

Ruperti: ‘Engel is door de publieke opinie neergezet als wappie, complotdenker en dansleraar zonder verstand van zaken. Zelf is hij iemand die nooit scheldt, bedreigt of intimideert.’

Critici

Critici denken daar anders over. Vorig jaar diende Norbert Dikkeboom een collectieve aangifte tegen Engel in, die door 22.581 mensen was ondertekend. Ze vinden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer opruiing, verspreiding van medische desinformatie en bedreiging.

Het OM heeft de kant van Dikkeboom gekozen, constateert Ruperti. ‘Dat is curieus en willekeurig’, vindt hij, en de strafzaak moet daarom worden stopgezet. ‘Dit is geen eerlijk proces.’

Volgens Engel wil het OM hem ‘monddood’ maken. Zijn lange betoog gaat alle kanten op: van Bill Gates tot samenspanning van justitie en sommige media. Er is sprake van politieke vervolging, beweert de verdachte, en dat legt de ‘staat van de rechtsstaat’ bloot.

‘Een zetje nodig’

Engel krijgt behoorlijk veel ruimte van de voorzitter van de rechtbank, ook al is het slechts een inleidende, niet-inhoudelijke zitting. Hij wil een lange lijst getuigen horen, onder wie Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Tegen 2 uur ’s middags wijst de voorzitter van de rechtbank de meeste verzoeken af. Wel stemt Janssen in met het horen van een paar sympathisanten van Engel als getuige, over de vragen hoe zijn oproepen tot stand kwamen en wat er daarna is gebeurd.

Na de zitting staan betrokkenen op de stoep nog enkele journalisten te woord. ‘Het inzetten van opruiing is het paradepaardje van dictators om de oppositie de mond te snoeren’, zegt Engel. ‘Dat is wat hier gebeurt.’

Even verderop oordeelt Dikkeboom dat het ‘heel lang heeft geduurd’ tot het OM besloot Engel te vervolgen. ‘Ze hadden een zetje nodig: onze collectieve aangifte. Vanmiddag heeft de rechter vriendelijk korte metten gemaakt met het verhaal van Engel. Uit alles blijkt dat de rechtbank en het OM snel aan de slag willen met deze zaak. Dat stemt me gerust.’