Rechter beveelt pers niet over zaak-Robinson te berichten: via sociale media komt toch naar buiten dat de anti-islam activist de cel ingaat

De Britse anti-islam activist Tommy Robinson is vrijdag voor dertien maanden de cel ingestuurd nadat hij opnamen had gemaakt bij een rechtbank waar een zedenproces tegen 29 Brits-Pakistaanse mannen werd gevoerd.

Tommy Robinson voegt zich bij een groep demonstranten van de radicaal-rechtse politieke partij 'Britain First' in London (april 2017). Foto ANP

Dit is via Amerikaanse en sociale media naar buiten gekomen omdat de rechter bij de straf een publicatieverbod had uitgevaardigd. Bij Downing Street werd zaterdag gedemonstreerd voor de vrijlating van de 35-jarige medeoprichter van de English Defence League die in rechtse kringen de status van martelaar begint te krijgen.

De radicaal-rechtse Robinson was naar Leeds gereisd om filmend voor zijn Facebook-pagina verslag te doen van een proces tegen mannen die terechtstaan wegens het aanranden en verkrachten van minderjarige vrouwen. Het gaat om een van de vele seksbendes die de afgelopen jaren acties zijn geweest in diverse steden, met name in Noord-Engeland. Robinson was, als burgerjournalist, de enige verslaggever ter plekke. Zeven politieagenten pakten hem op wegens het verstoren van de openbare orde en opruiing. Vorig jaar was hij al eens in Canterbury gearresteerd en veroordeeld bij een soortgelijke situatie.

Bij zijn arrestatie vroeg Robinson of iemand een advocaat kon regelen, maar het is onduidelijk of hij de door hem gewenste juridische bijstand heeft gehad. De rechter wees erop dat de deelnemers aan het proces niet mogen worden lastiggevallen. Zijn bevel aan de Britse pers om niet over de zaak-Robinson te berichten, heeft ook te maken met zijn vrees voor beïnvloeding van de jury. De meeste media gehoorzaamden de rechter, al publiceerde The Independent wel een onlinestuk. Op Twitter werd verontwaardigd gereageerd op deze gang van zaken die volgens sommigen eerder thuishoort in Noord-Korea.

PVV-leider Geert Wilders heeft schriftelijke vragen naar minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gestuurd, onder meer met het verzoek zijn Britse collega te benaderen over ‘deze waanzin’. In het opinieweekblad schreef de populaire commentator Rod Liddle dat hij Robinson geen plezierige persoon vindt, om vervolgens vraagtekens te zetten bij het politieoptreden. ‘Zou het niet fijn zijn geweest als de politie van West-Yorkshire met net zo veel voortvarendheid had gehandeld toen ze voor het eerst hoorde over het seksuele misbruik binnen hun gemeenschap.’