Rechter: AstraZeneca schond bewust contract met EU

De advocaten van farmaceut AstraZeneca bij het begin van de zaak van de Europese Commissie tegen AstraZeneca, vrijdag in Brussel. Beeld AP

De Europese Commissie – die de rechtszaak namens de EU-landen had aangespannen – verwelkomde de rechterlijke uitspraak. Datzelfde deed AstraZeneca, het bedrijf zegt inmiddels 40 miljoen van de geëiste extra 50 miljoen doses geleverd te hebben. Volgens de Commissie geeft het vonnis de EU een stevige stok om de farmaceut dit najaar te dwingen de overige contractueel vastgelegde 220 miljoen doses daadwerkelijk te leveren.

De relatie tussen de EU en AstraZeneca is totaal verzuurd. Begin april sleepte de Commissie het bedrijf voor de rechter omdat het maar 30 miljoen vaccindoses had ontvangen in plaats van de beloofde 120 miljoen doses voor het eerste kwartaal van het jaar. Het bedrijf kon niet duidelijk maken wat de vertraging had veroorzaakt en beweerde dat het contract geen leverplicht bevatte maar alleen de belofte zijn best te doen. Verder stelde de farmaceut dat zijn Britse vestigingen niet aan de EU mochten leveren, die zouden voor het Verenigd Koninkrijk produceren.

De EU eiste dat AstraZeneca voor eind juni de 120 miljoen doses zou leveren, dus 90 miljoen doses extra. De EU eiste ook dat de Britse vestigingen indien nodig een bijdrage zouden leveren.

De rechter oordeelt dat AstraZeneca bewust contractbreuk heeft gepleegd. De Commissie krijgt echter niet de gevraagde 90 miljoen doses extra maar 50 miljoen doses. Die levering is nu wel bindend, voor elke niet geleverde dosis komt een dwangsom van 10 euro.

Het contract tussen de EU en AstraZeneca voorziet in de levering van in totaal 300 miljoen doses in het eerste halfjaar van 2021. Als in september blijkt dat AstraZeneca de resterende 220 miljoen niet heeft afgeleverd, is een nieuwe gang naar de rechter onvermijdelijk. De data voor de zittingen zijn al onder voorbehoud vastgelegd. De Commissie ziet een nieuwe rechtszaak met vertrouwen tegemoet omdat de rechter vrijdag stelde dat de Britse vestiging van AstraZeneca ook voor de EU moet produceren. Tot nog toe schermde AstraZeneca met het argument dat het Verenigd Koninkrijk voorrang had omdat het eerder een contract had gesloten. Dat bleek later een leugen te zijn.

Inmiddels geeft de EU de voorkeur voor de vaccins van BioNTech-Pfizer (2,4 miljard doses besteld) en Moderna. De mRNA-techniek waarop deze vaccins is gebaseerd, leidt vooralsnog niet tot de (zeer zeldzame) ongewenste bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin (bloedpropjes). Hoewel veel EU-landen het AstraZeneca-vaccin daarom beperkter inzetten, wordt het nog steeds volop gebruikt.