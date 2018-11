Rechter: afschieten van edelherten Oostvaardersplassen mag, maar niet voor eind november

De rechter heeft bepaald dat Staatsbosbeheer niet mag beginnen met afschieten tot uitspraak is gedaan in een nieuw kort geding. Dat is aangespannen tegen de natuurvergunning die Flevoland begin deze maand heeft verleend.

De provincie Flevoland besloot vorig jaar tot het afschieten van de grote grazers, waarvan er inmiddels te veel zijn in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. In de vorige strenge winter dreigden dieren dood te gaan aan uitputting en ondervoeding. Toen dieren werden afgeschoten die dreigden te bezwijken, leidde dat tot maatschappelijke onrust. Die wil de Provincie nu voor zijn door een maximum van 490 te stellen aan het aantal edelherten. Bovendien moeten de Oostvaardersplassen weer aantrekkelijker worden als vogelreservaat voor beschermde vogelsoorten door het tegengaan van overbegrazing.

Verzet

De kwestie leidt tot veel verzet. De dierenwelzijnsorganisaties die zich tegen het afschieten keren, beroepen zich op de Wet Natuurbescherming, die voorschrijft dat beschermde dieren alleen onder specifieke omstandigheden mogen worden afgeschoten.

De rechter deelt de mening van de natuurbeschermingsorganisaties dat de werkwijze van de provincie overhaast overkomt. Pas in het verweerschrift motiveerde de provincie haar besluit. ‘Daaruit komt niet het beeld naar voren van een zorgvuldige voorbereiding’, aldus de rechter. ‘Meer zorgvuldigheid mag worden verwacht in zulke kwesties.’

Maar het belang van de dieren in de Oostvaardersplassen weegt zwaarder voor de rechter. Het is volgens haar in strijd met het dierenwelzijn als ook deze winter weer veel dieren sterven aan ondervoeding. Daarom kan volgens haar het afschieten beter snel beginnen, dan dat er wordt gewacht op de afronding van alle procedures.

Staatsbosbeheer mag met deze uitspraak nog niet direct beginnen met afschieten. Er is nog een natuurvergunning nodig. Die vergunning is op 2 november, kort voor de zitting van 5 november, verleend door de provincie. Verschillende partijen hebben ook tegen dat besluit een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Die zaak wordt op 29 november door een andere rechter in Lelystad behandeld. De provincie heeft toegezegd dat er tot die tijd geen edelherten zullen worden afgeschoten.

Oneens

Opvallend in de zaak is dat de natuurorganisaties het vooraf onderling niet eens waren over wat er had moeten gebeuren als de herten niet zouden worden afgeschoten. De stichting Faunabescherming wil dat de natuur haar gang blijft gaan, en in strenge winters de sterksten overleven. De Vogelbescherming denkt dat het probleem van overbegrazing ook kan worden opgelost door hekken te zetten rond de voor vogels aantrekkelijke moerasgebieden. Andere natuurorganisaties vinden dat de grote grazers in strenge winters moeten worden bijgevoerd.

De Provincie had al willen beginnen met het afschieten van de dieren, maar de spoedprocedure gooide roet in het eten. Hoewel de rechter het afschieten heeft goedgekeurd, zal Staatsbosbeheer last houden van de vertraging.