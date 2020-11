Rechtenstudenten Rotterdam krijgen toch hun diploma

Bij 103 studenten van de Erasmus School of Law viel vorig collegejaar tijdens een digitaal tentamen het op fraude controlerende programma uit. Beeld Arie Kievit

Uit onderzoek van de universiteit is gebleken dat de studenten niet schuldig zijn aan de fout in het programma. Daar twijfelde de universiteit aanvankelijk aan; een slechte internetverbinding had een reden kunnen zijn waardoor het controlesysteem uitviel. Ook heeft de onderwijsinstelling ‘vele aanwijzingen’ dat studenten tijdens de toetsing er niet van op de hoogte waren dat het surveillanceprogramma niet meer werkte. Daardoor acht de universiteit onregelmatigheden onwaarschijnlijk. Daarnaast speelt het ongelukkige tijdsverloop – studenten vierden zomervakantie in de waan van een beoordeeld tentamen– een rol in het besluit.

Bij 103 studenten van de Erasmus School of Law viel vorig collegejaar tijdens een digitaal tentamen het op fraude controlerende programma uit. Sommigen hadden direct door dat er iets niet goed zat en mailden de universiteit. Die reageerde niet. Na een paar weken kregen ze de punten van hun tentamens terug. Voor vijftien studenten betekende het dat ze hun bachelor hadden gehaald.

Een maand later, na de zomervakantie, mailde de secretaris van de rechtenfaculteit: ‘Vastgesteld is dat het door u gemaakte tentamen helaas onbeoordeelbaar is.’ De beoordelingen werden ongeldig verklaard.

De universiteit deed er veel aan om de studenten het tentamen over te laten doen, naar een eigen zeggen om een ‘kwaliteit van de examens te waarborgen’. Daar komt de instelling nu op terug. De ‘zorgen en bezwaren’, geuit in individuele gesprekken met studenten, hebben de examencommissie doen besluiten de kwestie toch nog een keer onder de loep te nemen. Mogelijk speelt ook de rechtsgang van sommige gedupeerden mee. Het College van Beroep voor de Examens (CBE) zou snel uitspraak doen over de zaak, maar nu de examencommissie de studenten tegemoet komt, is dat niet meer nodig.

De universiteit blijft gebruik maken van online proctoring, zoals het controlesysteem heet. Wel schrijft de examencommissie dat bij vergelijkbare incidenten in de toekomst ‘meer in detail zal worden onderzocht wat de oorzaken zijn van het ontbreken van de beelden en aan wie het ontbreken van de beelden is toe te rekenen.’

Van de 103 tentamens blijft er één ongeldig. Daar is wel sprake van ‘evidente fraude’, aldus een woordvoerder.