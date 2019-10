Rechtbankpresident Noord-Nederland stapt op vanwege interne onvrede

Maria van de Schepop (midden) bij haar installatie als rechtbankpresident in de Nieuwe Kerk. Beeld Hollandse Hoogte

De interne onvrede binnen de rechtbank kwam vorige week aan het licht door een onthullende publicatie op de juridisch nieuwswebsite Mr.. Er zou sprake zijn van ‘gebrekkige communicatie’ en een ‘onveilig werkklimaat’. De bedrijfsarts werd vervangen, drie managementassistenten vertrokken, de voorzitter van de integriteitscommissie trad af en de kritische columns van een rechter op het intranet van de rechtbank werden gestaakt. En dat allemaal in korte tijd.

Rechters spraken van ‘autoritair gedrag van leidinggevenden’, waardoor ‘medewerkers geen kritiek durven te uiten’. Rechtbankpresident Van de Schepop weersprak die aantijging tegenover Mr., maar erkende dat er frictie was: ‘We hebben te weinig aandacht gehad voor de interne communicatie met onze mensen.’

De nu afgetreden rechtbankpresident weet de communicatieproblemen aan de fusie van de drie noordelijke rechtbanken (Groningen, Leeuwarden en Assen) in 2013. ‘We hebben verzuimd onze mensen in het veranderingsproces mee te nemen’, klonk het. Bij de drie locaties van de rechtbank werken meer dan zevenhonderd mensen.

Onrust

Van de Schepop stelt nu dat zij ‘in samenspraak met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en haar medebestuursleden’ aftreedt als gevolg van de ontstane onrust en de publicaties daarover. ‘Dat schaadt het aanzien van de rechtbank. Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid.’

Vakbond FNV drong vorige week al aan op een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende angstcultuur binnen de rechtbank. ‘Dat vinden wij nog steeds noodzakelijk’, zegt vakbondsbestuurder Yntse Koenen. ‘Het opstappen van de president verrast ons. Daar waren wij ook niet op uit. We hebben wel gevraagd om snel in gesprek te gaan. Maar daarop hebben we nog niet eens een ontvangstbevestiging gekregen van de rechtbank Noord-Nederland. Niet fraai.’

De Raad voor de Rechtspraak, de overkoepelend werkgever, heeft wel aangegeven snel om de tafel te willen, zegt Koenen. ‘Wij wachten de uitnodiging nog steeds af.’

‘Gesloten bolwerk’

Albert Ploeger, nu rechterlijk bestuurslid bij de rechtbank, zal de taken van Van de Schepop voorlopig waarnemen. ‘Hij is een voorstander van een onderzoek naar de situatie in de rechtbank’, meldt een persbericht.

Dat is voor vakbondsbestuurder Koenen niet genoeg. ‘Het moet echt een extern en onafhankelijk onderzoek zijn. Een rechtbank lijkt te vaak een gesloten bolwerk. Maar ook binnen de rechtspraak moet ruimte zijn voor tegenspraak.’

Dat de fusie uit 2013 wordt aangewezen als bron van de interne twisten vindt Koenen wat vergezocht. Wel denkt hij dat de bezuinigingen op de hele juridische keten, inclusief de rechterlijke macht, een tol eisen. ‘De werkdruk is hoog. Onderbezetting leidt tot spanningen. Het maakt organisaties onrustig en mensen prikkelbaar. Terwijl juist binnen rechtbanken het werk bedaard en gedegen gedaan moet kunnen worden, met waardering voor personeel.’