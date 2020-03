Rechtbanken voorlopig dicht door besmettingsgevaar

Beveiliging bij de rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Met de sluiting geeft de Raad voor de Rechtspraak gehoor aan een oproep van twee verenigingen voor strafrechtadvocaten.

Een rechtszaak wordt als ‘urgent’ aangemerkt als de wet voorschrijft dat een rechter binnen een bepaalde termijn uitspraak moet doen, zoals bijvoorbeeld bij het verlengen van voorlopige hechtenis. Daarnaast kunnen faillissementszaken, zittingen rond zorgmachtigingen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen urgent zijn. ‘De precieze omschrijving van wat urgent is, wordt vandaag nader uitgewerkt', zegt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak.

Urgente zaken die de komende tijd wel doorgaan, zullen zo veel mogelijk ‘met passende communicatiemiddelen’ worden uitgevoerd, zoals met telefonisch overleg of videoconferenties. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen ook daarvoor ‘passende maatregelen’ worden getroffen, zoals hygiënevoorschriften en gepaste afstand tussen procespartijen.

Verder wordt het uur bezoek per week dat gedetineerden in de meeste gevallen mogen ontvangen, voorlopig tot eind maart opgeheven. Gevangenen mogen in plaats daarvan wel een extra telefoontje plegen of waar mogelijk via Skype contact hebben met familie of vrienden. Volgens het ministerie van Justitie zou een corona-besmetting ‘gezien het besloten karakter van de inrichtingen’ grote gevolgen zou hebben voor personeel en gedetineerden.

Voorzitter Jaap Brandligt van Bonjo, de belangenvereniging voor (ex-)gedetineerden, noemt het afschaffen van het bezoekuur een zeer ingrijpend besluit. ‘Als je binnen zit en je komt helemaal niemand van buiten meer tegen, dan grijpt dat hard in. Er zijn wel belregelingen in de gevangenis, maar je moet je voorstellen dat op zo’n afdeling één ouderwetse telefoon staat met een rij ervoor.’

Behalve het schrappen van het bezoekuur mogen gedetineerden en tbs’ers tot 31 maart ook niet meer op verlof. Daarnaast worden bepaalde gevangenisstraffen de komende tijd niet uitgevoerd. Het gaat daarbij om veroordeelden die weigeren een opgelegde taakstraf uit te voeren of die een geldboete niet betalen. Normaliter kan zo iemand als sanctie in detentie worden genomen, maar dat gebeurt nu even niet. Het doel hiervan is het ontlasten van het personeel, om de werkdruk niet te vergroten.

Ook oproepen aan zogenoemde ‘zelfmelders’ – gestraften die voor een licht vergrijp een korte straf moeten uitzitten en worden geacht zichzelf bij de gevangenis te vervoegen – gaan de komende twee weken niet op de post.

Het is nog onzeker of het MH17-proces later deze maand doorgaat. Daarover wordt woensdag een besluit genomen.

Het Openbaar Ministerie, dat bij het besluit van de Raad voor de Rechtspraak was betrokken, noemt het sluiten van de gerechten ‘ingrijpend, maar begrijpelijk'. Het OM neemt zelf ook maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Het concentreert zich voorlopig op de taken die in ieder geval doorgang moeten vinden. Waar mogelijk worden ook de reguliere werkzaamheden voortgezet', aldus een OM-woordvoerder.