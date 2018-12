Rechtbank ziet voldoende reden om Jos B. langer vast te houden

Aquarel van Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998 Beeld ANP

Op de kleding en het lichaam van het Limburgse jongetje zijn 21 dna-sporen van B. aangetroffen. De verdachte ontkent dat hij Nicky heeft ontvoerd, misbruikt en gedood, maar de rechters onderstreepten dat hij tot dusver niets heeft gezegd over hoe zijn dna dan op de onderbroek, pyjama en het lichaam van het slachtoffer is gekomen.

Zijn advocaat Gerald Roethof had tijdens de pro-formazitting juist gevraagd zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat B. in 1998 Nicky Verstappen heeft gedood, ontvoerd of ontucht met hem heeft gepleegd.

Hij zei dat de aangetroffen sporen ‘geen dadersporen’ zijn. Bovendien zijn er ook dna-sporen van drie anderen gevonden op de kleding van Nicky. ‘Er zijn toch geen vier moordenaars?’, schamperde de advocaat. ‘We moeten waken voor tunnelvisie.’

Hoe het dna van B. op de kleding van het Limburgse jongetje terecht is gekomen, kan de advocaat niet zeggen. Dat kan volgens hem op allerlei manieren zijn gebeurd, bijvoorbeeld via de handdoek of deur van een toilet. Of via de agenten die hem kort na de vondst van het lichaam van Nicky staande hebben gehouden, toen hij langs de plaats delict fietste. ‘Het was warm, je schudt elkaar zwetend de hand en even later helpt die agent met het optillen van het lichaam, en daar heb je het dna’, aldus Roethof. ‘Wat zeggen dna-sporen over een delict?’

Jos B. ontkent

Al bij het begin van de eerste openbare rechtszitting ontkende B. dat hij in 1998 de 11-jarige Nicky Verstappen heeft gedood. ‘Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd. Ik ben niet de persoon die ontuchtige handelingen met Nicky heeft gepleegd. Ik ben niet de persoon die Nicky van het leven heeft beroofd’, zei hij tegen de rechter. ‘Ik heb het niet gedaan.’

Zichtbaar gespannen betrad B. woensdag de rechtszaal, gekleed in rode trui, blauwe spijkerbroek en nog steeds met een baard. Opvallend rustig gaf hij vervolgens antwoord op enkele vragen van de rechter. Schuin achter hem zaten de ouders en zus van Nicky, met alleen een agent van de parketpolitie tussen de hoofdverdachte en nabestaanden.

Hij begreep dat het ‘heel pijnlijk’ is voor de nabestaanden dat ze na twintig jaar nog steeds niet weten wat er met Nicky is gebeurd. Maar hij vond het ook ‘moeilijk’ dat hij nu gevangen zit voor iets wat hij niet heeft gedaan.

Advocaat Roethof vroeg de rechtbank een einde te maken aan ‘deze nachtmerrie’ voor iedereen. Want niet alleen zijn cliënt zit volgens hem ten onrechte vast, ook de nabestaanden krijgen hierdoor valse hoop op een veroordeling.

Beladen zitting

De zitting was beladen, omdat de ouders en zus van Nicky voor het eerst de hoofdverdachte in de ogen kunnen kijken. ‘In de kleine zittingszaal zal er slechts een paar meter tussen ons zitten, onwerkelijk’, twitterde Peter R. de Vries, woordvoerder van de familie. ‘Gaat hij eindelijk iets zeggen?

Tijdens de pro-formazitting werden onder meer de stand van het onderzoek en verdere onderzoekswensen geïnventariseerd. Jos B. moet nog worden onderzocht door het Pieter Baan Centrum.

Er was veel pers en ook publiek afgekomen op de eerste openbare rechtszitting tegen B. Behalve de rechtszaal waar de pro-formazitting werd gehouden, had de rechtbank voor het publiek twee zalen met een video-verbinding opengesteld.